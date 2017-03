Seniorka v USA se ubránila znásilnění, tvrdila, že má HIV

Osmaosmdesátiletá žena ve Spojených státech se ubránila znásilnění díky tomu, že útočníkovi tvrdila, že je nakažená virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Dnes o tom informoval portál Philly.com.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Seniorku z pensylvánského Parkerburgu násilník překvapil v jejím bytě. Nejdříve ji okradl a poté ji odvlekl do ložnice, kde ji hodlal znásilnit. "Řekla jsem mu, že dřív, než cokoli udělá, měl by vědět, že mám HIV a že můj manžel na to zemřel," uvedla žena s tím, že díky této lsti si útočník vše rozmyslel a utekl.

Nenechte si ujít: Trump obvinil Obamu z odposlechů jeho kanceláře před volbami