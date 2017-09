Série hurikánů pokračuje. Maria kráčí ve stopách Irmy

Ještě včera v 11 hodin večer místního času se Maria nacházela 165 kilometrů severovýchodně od Barbadosu a 340 kilometrů jihovýchodně od Dominiky a dosahovala intenzity 1. Během včerejšího dne se ale přiblížila k obydleným ostrovům a posílila na čtyřku, říká předpověď z Národního centra pro hurikány.

Maria zřejmě bude jednou ze tří největších bouří pustošících v poslední době Karibik a Severní Ameriku.

Nejhorší hurikán v dějinách USA

Hurikány nejsilnější páté kategorie zasáhly Spojené státy od roku 1851 jen třikrát. Irma je ovšem rekordní. Podle americké Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) bude mnohem silnější než poslední z nich, hurikán Andrew, který udeřil v roce 1992.

V největším ohrožení jsou zatím ostrovy Martinik, Guadeloupe, Dominika, Svatý Kryštov, Nevis a Montserrat. Varování dále přijaly Antigua a Barbuda, Saba, Svatý Eustatius a Svatá Lucia.

Počínání Marii rovněž sledují na Panenských ostrovech, Svatém Martinovi, Svatém Bartoloměji a Anguille, kde před pár dny řádila Irma, která si vyžádala 44 lidských životů. Řada ostrovů byla z velké části zničena. Těžce postižena byla Kuba, kde zaznamenali deset mrtvých. Odhady hovoří o tom, že škody v Karibiku dosáhnou 60 miliard dolarů, úředníci varují před humanitární krizí.

Všichni teď doufají, že Maria Irmu kopírovat nebude a vyhne se alespoň americkému pobřeží.

K pobřeží Severní Karolíny se blíží hurikán José, který se zatím nachází 490 kilometrů od jejího pobřeží s intenzitou 1. Jeho pohyb směrem na sever je pro USA znepokojující.

„José by měl zasáhnout Bermudy, Bahamy a východní pobřeží USA,“ říká předpověď z centra pro hurikány.

Doprovázet by ho měl silný déšť.

The newest storm -- Maria -- could be a hurricane soon and may hit areas devastated by Irma https://t.co/fX5qWKnBEa pic.twitter.com/ypx7k5GUq9