Šestnáctileté Němce hrozí v Iráku trest smrti. Vzala si totiž džihádistu

„Za jistých okolností jsou i náctiletí trestně odpovědní za své činy, zvlášť když se dotýkají zabíjení nevinných lidí,“ připustil irácký premiér Hajdar Abádí možnost, že šestnáctiletá Němka Linda Wenzelová zaplatí za svou nerozvážnost životem. Vzala si totiž bojovníka Islámského státu.

Wenzelová uprchla coby patnáctiletá ze Saska za svou láskou z řad islamistických radikálů. Na území ovládaném samozvaným Islámským státem strávila nejméně rok. Podle irácké zpravodajské služby pracovala pro „policejní složky“ teroristů. Vládní vojáci ji našli v zuboženém stavu v přízemí jednoho domu v Mosulu.

„Měl jsem pocit, že nechápe, co špatného udělala a co ji teď může čekat,“ uvedl pro agenturu AP místní novinář Amir Musawi, který se s Wenzelovou setkal krátce po jejím zatčení. „Řekla mi, že se chce vrátit domů do Německa, jako by mluvila o nějaké dobrodružné výpravě, která se jí znelíbila,“ dodal. Podle něj uvažuje víc jako dítě než jako žena. Přesto si tvář dosud zakrývala šátkem.

Otázkou je, nakolik budou irácké soudy k podobným okolnostem přihlížet. Podle Abádího bylo jen během mosulské operace zatčeno více než 1300 žen a dětí. Mezi zadrženými jsou i občané Francie, Belgie, Sýrie a Íránu. Irák zatím repatrioval méně než sto obviněných.

Vloni v Iráku skončilo 88 odsouzených na šibenici, přičemž nejčastějším proviněním, za které padl trest smrti, byl právě terorismus. V domovském Německu by Wenzelové hrozilo maximálně deset let za mřížemi.