Sever Maroka protestuje, demonstranti žádají propuštění zadrženého aktivisty

Několik tisíc lidí demonstrovalo v provinčním městě Al-Hoceima na severu Maroko za propuštění aktivisty Nassera Zefzafiho, zatčeného kvůli protestům proti korupci a zneužívání pravomocí. Zefzahi byl zadržen začátkem týdne a obviněn z ohrožení národní bezpečnosti.

Při večerní páteční demonstraci za propuštění Zefzahiho se několik tisíc lidí shromáždilo na náměstí Sidi Abed. Protestující zpívali "Všichni jsme Zefzafi" a někteří si svázali ruce na znamení neoprávněného zatýkání. "Nasser hájil naše práva, je to hrdina. Neudělal nic, za co by měl být zatčen," řekla agentuře AFP Zahya Al-Hassani, matka čtyř dětí.

Proti demonstrantům zasahovalo velké množství policistů, kteří rozháněli protestující vodním dělem. Demonstranti na oplátku házeli po zasahujících policistech kameny a suť.

Politické nepokoje jsou v Maroku poměrně vzácné, ale v okolí města Al-Hoceima přetrvává napětí už od loňského října. Tehdy zde došlo k neobvyklé lidské tragédii, když jednoho z místních rybářů, Mouhcina Fikriho, rozdrtil odpadkový vůz, z něhož se rybář snažil zachránit svůj úlovek, který mu zabavila policie.

Fikriho smrt se stala symbolem sílící občanské frustrace z dosavadního řízení státu a oživila atmosféru z 20. února 2011, kdy v Maroku vypukly demonstrace požadující politické reformy. Tyto protesty nakonec přiměly krále Mohameda VI. k omezení některých jeho pravomocí.

"Nikdy jsme si nepředstavovali, co Fikriho smrt způsobí. Lidé jsou naštvaní," sdělil AFP Suleiman Ben Kadder, který rybáře podle svých slov znal z přístavu, kde oba pracovali.

Nepokoje ve městě Al-Hoceima testují situaci v celém marockém království. To bývá prezentováno jako vzor stability a nejbezpečnější místo pro zahraniční investice z celého severoafrického regionu, který je v současnostirozvrácený násilím.