Severní Korea odpálila další balistickou střelu, Japonsko protestuje

Severní Korea odpálila minulý týden nejméně jednu balistickou střelu krátkého dosahu, která dopadla do moře mimo její východní pobřeží. Jde o zatím poslední raketový test z rychlé série poslední doby. Severokorejský režim čelí mezinárodnímu tlaku, aby testy ukončil.

Střela se jevila jako balistická raketa třídy Scud, letěla asi 450 kilometrů a dosáhla výšky 120 kilometrů, řekli agentuře Reuters zástupci jihokorejských úřadů. Severní Korea (KLDR) má velkou zásobu raket krátkého doletu, který byly vyvinuty ještě v Sovětském svazu.

Poslední start následoval po dvou úspěšných testech raket středního a dlouhého doletu. Severokorejský režim zintenzivnil zkoušky raket zřejmě ve snaze vyvinout mezikontinentální balistické rakety, kterými by byl schopen zasáhnout pevninu Spojených států. Demonstruje tak odhodlání čelit mezinárodnímu úsilí, aby od dalšího vývoje raket upustil, a hodlá vyvíjet tlak na Jižní Koreu, aby změnila svou politiku vůči severu, uvedl podle Reuters náčelník jihokorejského armádního štábu Roh Če-Cheon.

Šlo už o třetí test balistické střely od 10. května, kdy se úřadu ujal jihokorejský liberální prezident Mun Če-in, který přislíbil, že se severokorejským režimem zahájí dialog. Podle něj se dosud nepodařilo vyřešit rostoucí hrozbu plynoucí ze severokorejského jaderného a raketového programu.

Severní Korea, která provedla od začátku roku 2016 desítky raketových testů a v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN testovala i dvě jaderné bomby, tvrdí, že její jaderný a raketový program je nezbytnou obranou proti možné agresi ze strany Spojených států amerických.

Bílý dům oznámil, že prezident Donald Trump byl o raketových testech informován. Podle velitelství amerických jednotek v Tichomoří sledovala armáda střelu, jevící se jako balistická raketa krátkého dosahu, po dobu šesti minut a vyhodnotila ji tak, že pro Severní Ameriku nepředstavuje hrozbu.

Spojené státy také uvedly, že se v jednání s Čínou zaměří na novou rezoluci Rady bezpečnosti. Právě Čína by měla přispět k tomu, aby sevrokorejské zbrojení udržela na uzdě. Americký ministr obrany Jim Mattis v neděli varoval, že kdyby diplomacie selhala, byl by případný vojenský konflikt se Severní Koreou "pravděpodobně tím nejhorším možným druhem boje pro většinu lidí". "Severokorejský režim má stovky děl a raketometů dosahující na jedno z nejhustěji obydlených měst na Zemi, což je hlavní město Jižní Koreje. Válka by znamenala nebezpečí i pro Čínu a Rusko," řekl Mattis televizi CBS.

Japonsko podalo nejnovějšímu odpálení rakety protest s tím, že střela podle všeho dopadla do jeho výlučné hospodářské oblasti. Japonský premiér Šinzó Abe slíbil, že ve spolupráci s ostatními zeměmi bude jednat s cílem zabránit opakovaným severokorejským provokacím „Jak jsme se dohodli na nedávném summitu G7, představuje problém Severní Koreje pro mezinárodní společenství nejvyšší prioritu. Ve spolupráci se Spojenými státy podnikneme konkrétní kroky, abychom ji od dalších testů odradily," řekl Abe novinářům ve stručném televizním vystoupení.