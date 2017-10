Severní Korea znárodnila továrny, které spoluvlastnila s Jižní Koreou

Severní Korea začala opět sama provozovat v průmyslovém komplexu v Kaesongu některé továrny, z nichž stáhla své investice Jižní Korea. Ta pozastavila svou činnost v komplexu loni v únoru, s odůvodněním, že výtěžek podle ní směřuje na severokorejský jaderný program.

Severní Korea v pátek oznámila ve svých sdělovacích prostředcích, že bude nadále provozovat továrny, které dřív byly společným vlastnictvím Severní a Jižní Koreje, a že výrobní zařízení, která v komplexu zbyla po jihokorejských investorech, nemohou být považována za jihokorejský majetek. Informuje o tom agentura AFP.

Oznámení následovalo po zprávách, že Severní Korea používá v devatenácti oděvních závodech v Kaesongu výrobní zařízení, která zaplatil a provozoval Soul.

"Nikdo nemůže zasahovat do toho, co děláme v průmyslové zóně, jež leží na našem svrchovaném území," napsal Uriminzokkiri, jeden ze severokorejských propagandistických titulů. Jeho článek uvádí, že Pchjongjang zmrazil všechna zařízení, výrobky a materiály, které Jižní Korea v komplexu zanechala, a bude je případně sám řídit a provozovat. "Bez ohledu na to, jak moc se Spojené státy a jejich přátelé pokoušejí zintenzivnit sankce, nikdy nás nezastaví na naší cestě vpřed. Závody v průmyslové zóně se budou aktivněji rozvíjet," tvrdí propagandistický titul.

Podobně se vyjadřuje severokorejská internetová propagandistická stránka Arirangmeari.com. "Psi štěkají, ale karavana jde dál. Bez ohledu na to, jak zoufale nepřátelské síly křičí, závody v průmyslové zóně Kaesong poběží o to víc naplno," píše.

Mluvčí jihokorejského ministerstva pro sjednocení v Soulu sdělil v návaznosti na severokorejské prohlášení tiskové agentuře Yonhap, že KLDR nesmí porušovat majetková práva jihokorejských společností.

Průmyslový komplex v Kaesongu leží v pohraniční oblasti. Asociace zastupující 120 jihokorejských firem, které zde provozovaly továrny, odhadla hodnotu zbylých jihokorejských aktiv v tomto komplexu na 663 milionů dolarů (asi 14,6 miliardy korun).

Severokorejský režim je pod tlakem rozsáhlých mezinárodních sankcí kvůli provádění jaderných a raketových zkoušek.