Seznamte se: Jsme supermatky a chráníme sídliště před zločinem

Před rokem založila Fatma Ipeková ve stockholmské čtvrti Fittja sdružení Kvinnokraft (Ženská síla). Jeho cílem je přispět k bezpečnějším ulicím této části švédského hlavního města. „Spermatky" jak se jim říká, si už mezi mládeží na sídlišti získaly úctu i respekt.

Nápad byl prostý, ale efektivní. Budeme chodit ve skupinkách, společně, abychom svou přítomností přispěli ke klidnějšímu životu na ulicích. Ukázalo se, že nápad funguje.

„Projekt běží už dva roky a změny jsou viditelné, řekla Fatma redaktorovi The Local Lee Rodenovi. Čtvrť Fitja patřila v roce 2013 mezi místa, kde v roce 2013 probíhaly sociální nepokoje, které se týkali především přistěhovalců a uprchlíků. Fittja poatřila také mezi šest rizikových oblastí Švédska, které byly uvedené v souhrnné policejní zprávě z roku 2015.

Mnoho obyvatel čtvrti pochází z Turecka, nebo má turecké kořeny, což se týká i samotné Fatmy. Ta využila toho, že matka má v turecké kultuře postavení člověka, kterého mladší lidé respektují, dokonce víc než policii. „Mládež na nás reaguje různě, ale ti, kteří mají turecký původ, to respektují," říká zakladatelka sdružení Ženská síla.

Ženy se už staly malou místní atrakcí, mladí lidé se na ně chodívají dívat. „Někdo z nás má legraci, nepozitivní je, že děti nás poslouchají, když jim něco řekneme a přestanou vyvádět," prozrazuje Fatma. Uznává, že děti a mládež mohou pak ve svých lumpárnách pokračovat, ale i taková setkání mají podle žen v hlídkách smysl.

Ze začátku se „procházek" účastnili i někteří muži, ale později odpadli. V jejich komunitě stále přetrvává názor, že žena má sedět doma. Muži se styděli dohlížet na pořádek v ulicích společně se ženami.

Vzhledem k tomu, že většině žen ze sdružení je mezi 50 až 60 lety, mohly by si říkat i Superbabičky. Rozhodně se však nedomnívají, že by jejich práce byla zbytečná. Zvláště večer, kdy se po čtyřech pěti procházejí sídlištěm, každá má zdálky dobře viditelnou oranžovou vestu.

Po zkušenostech ve své čtvrti si Fatma myslí, že by se podobná myšlenka mohla uchytit i jinde. „Proč ne? Bylo by dobré, kdyby problémům dětí předcházeli samotní rodiče."