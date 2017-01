Sjednotí se Kypr? V Ženevě jednají zástupci Británie, Řecka a Turecka

Ženeva - V Ženevě dnes začala mezinárodní konference o znovusjednocení Kypru, kterou zahájil nový generální tajemník OSN António Guterres. Poprvé se jedná o bezpečnostních otázkách týkajících se tohoto středomořského ostrova, který je přes čtyřicet let rozdělený na řeckou a tureckou část. Jednání se účastní i šéfové diplomacií Řecka, Turecka a Británie a zástupci OSN a EU.

Nicos Anastasiades (vlevo), generální tajemník OSN António Guterres (uprostřed) a Mustafa Akinci.Foto: ČTK

"Ženevské rozhovory o Kypru nabízejí oběma stranám jedinečnou příležitost najít řešení," uvedl v prohlášení britský ministr zahraničí Boris Johnson. Kypr býval britskou kolonií a Británie má na jeho území stále dvě vojenské základny. Podle agentury Reuters Londýn navrhl, že by polovinu z tohoto zemí opustil.

Jednání v Ženevě se dnes účastí i řecký ministr zahraničí Nikos Kotzias a jeho turecký protějšek Mevlüt Çavuşoglu. Kypr je od turecké invaze v roce 1974, kdy se tam kyperští řečtí nacionalisté pokusili o vojenský převrat, rozdělen na Severokyperskou tureckou republiku, kterou uznává jen Turecko, a Kyperskou republiku.

Do Ženevy dorazil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Kypr je členem EU, ale de facto jen jeho řecká část, která již několik let blokuje rozhovory o vstupu Turecka do unie, neboť považuje Ankaru za okupanta severní části ostrova.

Neuspokojivý návrh

Od pondělka ve Švýcarsku jednali prezidenti obou částí ostrova Nikos Anastasiadis a Mustafa Akinci, kteří si ve středu v historickém kroku vyměnili mapy s navrženým konečným rozdělením budoucí kyperské federace. Z obsahu map, uložených do trezoru ženevského sídla OSN, není vzhledem k citlivosti údajů mnoho známo.

Agentura AFP napsala, že mluvčí vlády řecké části ostrova prohlásil, že návrh předložený tureckokyperskou stranou "není uspokojivý". Dodal, že jednání budou pokračovat. Podle kyperského tisku mají mít kyperští Turci kontrolu nad méně než 30 procenty území.

