Skandál v Austrálii. Policie obvinila kardinála Pella ze zneužívání dětí

Církev čelí nepříjemné aféře. Australská policie viní hlavního finančního poradce papeže Františka, kardinála George Pella ze sexuálního zneužívání dětí. Toho se měl dopustit v 70. letech.

Podle informací poskytnutých úřady státu Victoria na současného šéfa vatikánského ministerstva hospodářství podalo stížnost mnoho poškozených. „Kardinál čelí obviněním od několika lidí," řekl náměstek policie Shane Patton.

Kardinál přímo ve Vatikánu nová obvinění ostře odmítl. Před soudem by měl přesto stanout 18. července. Podle serveru BBC se tak Pell hodlá co nejdříve vrátit do Austrálie, aby očistil své jméno. Stížnost podle policie podali více než jedna osoba. Ujistil veřejnost, že s ním i přes jeho vysoké postavení bude zacházeno jako s kýmkoliv jiným.

„Kardinál se Pell už vyhlíží den, kdy se má dostavit k soudu. Je připraven se bránit," zareagoval ve čtvrtek Vatikán v oficiálním prohlášení.

Pell se během dvou desetiletí stal přední postavou kostelních diskuzí ohledně kontroverzních otázek jako jsou homosexualita, AIDS a výzkum kmenových buněk. Jeho pověst nicméně už v minulých letech pošramotila obvinění, že si počínál zcela nesprávně při případech zneužívání dětí jinými duchovními v době, kdy sloužil jako biskup v Melbourne a posléze v Sydney.

Policií už byl vyslýchán loni v říjnu, když proti němu vznesli obvinění první dva muži. Ti tvrdí, že jim měl v 70. letech sahat ve veřejném bazénu na genitálie.