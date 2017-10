Skandál v Hollywoodu. Filmový magnát obtěžoval i herečky Jolie a Paltrow

Filmového producenta Harveyho Weinsteina, který byl odvolán z The Weinstein Company kvůli sexuálního obtěžování žen, obvinily z nevhodného chování další herečky. Jsou mezi nimi mimo jiné i oscarové vítězky Gwyneth Paltrowová či Angelina Jolie.

Obě herečky tvrdí, že se incidenty odehrály v rané fázi jejich kariéry. Připojily se tak k ostatním, které obvinily Weinsteina ze sexuálního obtěžování. To vyplynulo na povrch 5. října na stránkách New York Times.

Zde promluvila italská herečka Asia Argentová, která sdělila že ji Weinstein před 20 lety násilím přinutil k sexu. Své zděšení z Weinsteinovy kauzy dnes podle agentury AP vyslovila někdejší první dáma USA a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, která od producentovy rodiny v minulosti přijala finanční dary.



Také bývalý prezident Barack Obama a jeho manželka Michelle se přidali k veřejnému pobouření. „Jsme znechuceni nedávnými zprávami o Harveym Weinsteinovi", uvedli ve svém prohlášení. Zároveň dodali, že "velmi oceňují odvahu žen, které se rozhodly o této události otevřeně hovořit.“

V úterý se k celé kauze také vyjádřila manželka Weinsteina, návrhářka Georgina Chapmanová. Ta řekla časopisu People, že ho opouští. "Láme mi srdce pomyšlení na všechny ty ženy, které utrpěly obrovskou bolest kvůli těmto neodpustitelným činům," uvedla. Manželé spolu mají dvě děti.

Paltrowová prohlásila, že se ji Weinstein na začátku její kariéry snažil přimět k masáži. Stalo se tak poté, co ji obsadil do hlavní role ve filmu Emma. Podle jejího prohlášení si ji nechal zavolat do svého hotelového apartmá, kde ji obtěžoval. "Byla jsem ještě dítě, styděla jsem se,“ uvedla s tím, že se s tímto incidentem svěřila svému někdejšímu příteli Bradu Pittovi, který si to šel poté s Weinsteinem vyříkat.

Také Jolie oznámila, že má z mládí s producentem špatné zkušenosti, proto s ním odmítla spolupracovat a varovala před ním i ostatní. "Toto chování vůči ženám v jakékoli oblasti, v jakékoliv zemi je nepřijatelné," řekla Jolie ve svém prohlášení.

Jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu podle médií i podle prohlášení hereček sexuálně obtěžoval ženy dlouhodobě. New Yorker uvádí, že 16 bývalých a současných zaměstnanců Weinsteinových společností časopisu potvrdili, že "byli svědky nebo měli zprávy o sexuálním obtěžování na pracovišti spojeném s Weinsteinovými filmy.“

Podle Argentové se všichni báli, že je mocný muž zničí. Což byl i její případ. Podle jejího prohlášení ji k sexu přinutil v roce 1997 na jednom večírku Miramaxu ve Francii. Odmítnout se ho tehdy bála ze strachu, že by zničil její kariéru. "Být obětí s sebou nese pocit odpovědnosti," řekla s tím, že kdyby byla silnou ženou, tak by ho nakopla do rozkroku a utekla. "Neudělala jsem to, proto se cítím odpovědná," dodala. „To je důvod, proč tento příběh – v mém případě se jedná o dvacet let, jiné jsou starší, vychází na povrch až teď," dodala.