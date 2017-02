Slovenská policie obvinila úředníka z korupce při dotacích

Slovenská policie obvinila pracovníka slovenské zemědělské platební agentury (PPA), že od podnikatelů vyžadoval úplatky za vyřízení žádostí o poskytnutí dotací. Obvinění z korupce čelí také jeden podnikatel. Novinářům to dnes řekl policejní prezident Tibor Gašpar. Premiér Robert Fico v reakci vybídl veřejnost, aby při potírání korupce spolupracovala se státem.

Z Gašparova vyjádření vyplývá, že zaměstnanec agentury požadoval úplatky ve výši 19 700 eur (532 tisíc korun) od podnikatelů, kteří chtěli od agentury dotace v celkové výši 981 tisíc eur (26,5 milionu Kč). Část z požadované sumy pracovník získal, při přebírání jednoho úplatku ho ale zadrželi policisté.

V případě prokázání viny hrozí úředníkovi až osmileté vězení. Vyšetřovatel obvinil i jednoho z podnikatelů, který podle policie úplatek poskytl a kterému za to soud může vyměřit až tříletý trest vězení. Policii při odhalení korupce pomáhal nejmenovaný svědek.

Případy obvinění z korupce při rozdělování dotací nejsou na Slovensku příliš časté. Slovensko si v celosvětovém žebříčku vnímání korupce za loňský rok pohoršilo o čtyři místa a skončilo na 54. příčce. Ze států evropské osmadvacítky horší výsledek než Slovensko zaznamenalo jen šest států.

Fico, který stojí v čele slovenské vlády nepřetržitě od roku 2012 a který byl premiérem i v letech 2006 až 2010, se v reakci na zmiňované obvinění přihlásil k potřebě zakročit proti podezřením z korupce. "Když je dnes vnímání korupce takové, jaké je, musíme dávat konkrétní příklady, kde je země schopna zakročit," řekl.

Podle Fica je ovšem nezbytná pomoc občanů, v této souvislosti vybídl ke spolupráci například vedení měst a obcí, které často čerpají dotace. "Pokud nebude mít stát odpovídající informace a lidi, kteří budou připraveni spolupracovat, a pokud nebudou mít ochotu zapnout mikrofon a kameru (…) s vědomím, že kolem nich je deset policistů, stěží se pohneme z místa," řekl Fico. Dodal, že v případě debaty o korupci v obecné rovině bez konkrétních příkladů se země vpřed neposune.

Fico také uvedl, že na potírání korupce se dohodly všechny tři koaliční strany. "Dohoda koaličních partnerů spočívá v tom, že neexistuje nikdo, kdo by měl být za takové jednání (korupce) amnestován. Neexistuje nikdo, kvůli komu by někdo měl telefonovat na policejní stanici a hovořit s policisty způsobem 'nekonejte, nechte to být, ono se to nějak vyřeší'," řekl Fico.

Zemědělská platební agentura na Slovensku například vyplácí farmářům přímé platby a také rozděluje peníze na projekty financované z unijních fondů. Agentura ročně disponuje částkou asi 800 milionů eur (21,6 miliardy Kč) a nově hodlá poskytovat podrobné údaje o dotacích. Agentura tento týden informovala, že bude zveřejňovat údaje o dotacích ve větším rozsahu, než vyžaduje zákon a pravidla EU.

