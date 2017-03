Změny, ale i kauzy. Slovenská vláda má za sebou první rok

Třetí vláda slovenského premiéra Roberta Fica za rok od voleb prosadila dílčí reformy a zvyšování daní a vedla zemi předsednictvím v Radě EU, nevyhnula se ale také kauzám. Stávající koalice by podle průzkumů veřejného mínění již nezískala většinu ve sněmovně. Naopak stoupla obliba krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS).

"Ani tato vláda nevybočuje z průměru. Ta naše klasika kauz pokračovala," řekl politický analytik Ján Baránek. Dodal, že země dobře zvládla předsednictví v Radě EU, byť úřady čelí dosud nevyšetřeným podezřením z prodražení organizace doprovodných kulturních akcí.

Současná Ficova vláda od svého nástupu do úřadu například prosadila povinnost pro firmy obchodující se státem odhalovat svou vlastnickou strukturu. Zvýšila některé daně a mimořádné odvody a naopak mírně snížila sazbu daně z příjmů právnických osob. Změnou pravidel exekucí a osobního bankrotu chce zase pomoci tisícovkám silně zadlužených Slováků.

Opozice se loni v létě organizováním demonstrací pokusila vyvinout tlak na ministra vnitra Roberta Kaliňáka kvůli jeho obchodním aktivitám s podnikatelem, který čelí obnovenému vyšetřování kvůli podezření z daňových podvodů. S návrhem Kaliňáka odvolat však ve sněmovně menšinová opozice neuspěla.

Volební pat, kdy se do slovenské sněmovny dostalo loni v březnu až osm stran a hnutí, nakonec vyústil do vytvoření čtyřkoalice. Poprvé v historii země se na vládní spolupráci dohodli zástupci nacionalistické Slovenské národní strany (SNS) a strany Most-Híd, jež zastupuje i početnou maďarskou menšinu. Z koalice necelý půlrok po volbách vypadla nejmenší strana Síť. Po vnitrostranickém rozkolu ji opustilo pět ze sedmi poslanců, kteří se zařadili do poslaneckého klubu strany Most-Híd a při hlasování nadále podporují kabinet.

Trojice stávajících vládních stran by podle posledních sondáží o většinu ve sněmovně přišla, přičemž v zemi roste popularita LSNS. Strana předsedy Banskobystrického kraje Mariana Kotleby se stala největším překvapením loňských voleb, ve kterých získala osm procent hlasů. V současnosti její obliba u voličů překračuje hranici deseti procent, což ji řadí do první trojice nejpopulárnějších stran v zemi. Dlouhodobě nejsilnější stranou na Slovensku jsou sociální demokraté (Směr-SD) premiéra Fica, jejichž popularita se ale drží blízko minima.

"Pokud by volby dopadly podle aktuálních průzkumů, nastal by ještě větší pat než loni," upozornil Baránek. Dodal, že posilování takzvaných protisystémových stran v zemi je projevem vzdoru voličů vůči tradičním stranám. Podle něj s ohledem na průzkumy veřejného mínění neexistuje smysluplnější alternativa k nynější vládní koalici.

