Slovenští národovci jsou směšní popletové. Zaměnili národní symbol

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek je přesvědčen, že bývalý předseda strany, premiér Bohuslav Sobotka zůstane v sociální demokracii. Zaorálek v rozhovoru řekl, že Sobotka mu slíbil, že neodjede nikam do hor, ani nezaloží jinou politickou stranu, jak to v minulosti udělali jiní bývalí předsedové ČSSD. Vlastní stranu založil například Jiří Paroubek, který se nedávno rozhodl do sociální demokracie vrátit. Podle Zaorálka Paroubek stranu po svém odchodu poškozoval, když jí kandidáti jeho nové strany ubírali ve volbách důležitá procenta.