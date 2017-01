Smogová situace v Pekingu je kritická, Čína ruší a odkládá lety

AKTUALIZOVÁNO 6 30

Beroun - Anonymní telefonát nahlásil v pondělí před 10. hodinou bombu v rychlíku směřující z Prahy do Mnichova. Po tomto oznámení nastala dramatická situace, která v Berouně nemá obdoby. Vlak s 254 pasažéry byl zastaven ještě před vjezdem do stanice Beroun - hlavní nádraží. "Všichni cestující i se svými zavazadly se přesunuli do nádražní haly, kde policisté ověřovali jejich totožnost a museli se podrobit kontrole policejních psovodů," uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková.