Sníh dál sužuje Evropu. V Istanbulu byly zrušeny některé lety do Prahy

Istanbul - Ochromená letiště, zastavená lodní doprava. Husté sněžení dál paralyzuje život v Turecku. Mrazivé počasí se nevyhnulo ani Istanbulu. V ponděli aerolinky Turkish Airlines musely zrušit přes 200 domácích a mezinárodních letů, několik i do Prahy.

Pondělní bilance? Turecké aerolinky vystavily kvůli sněhové kalamitě stopku 227 letům z Atatürkova letiště a letiště Sabihy Gökçenové v Istanbulu!

Čtěte také: Evropu ochromil mráz. Letiště ruší lety, Německo už počítá ztráty

Cestující by se tak museli obrnit trpělivostí a měli by sledovat aktualizaci letového řádu. Už v neděli bylo zrušeno na obou istanbulských letištích 633 letů. A ani v pátek na tom turecká doprava nebyla o moc lépe.

Právě před třemi dny poprvé ochromil sníh život v Istanbulu: zkolabovala doprava na silnicích a tvořily se několikahodinové zácpy.

Uzavřen byl i Bosporský průliv

A komplikacím se nevyhnula ani námořní doprava. Již v sobotu byl uzavřen kvůli špatné viditelnosti Bosporský průliv v obou směrech.

Přitom takovou sněhovou nadílku obyvatelé největšího tureckého města dlouho nepamatují. Podle tamních médií se na některých místech vytvořily i metrové závěje.

A ani předpověď na další dny není přívětivá, husté sněžení by mělo v Istanbulu pokračovat až do poloviny týdne, v jiných městech dokonce až do pátku.

Čtěte také: Česko má za sebou mrazivý víkend, chlad i zabíjel