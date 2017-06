Snowden chyboval, ale není zrádce, tvrdí Putin o americkém uprchlíkovi

Edward Snowden udělal chybu, že vyzradil tajemství amerických špionů, ale není to zrádce, prohlašuje ruský prezident Vladimir Putin. Snowden, který žije od roku 2013 v Rusku, může příští rok požádat o ruské občanství.

Bývalý systémový administrátor pracující pro americkou Národní bezpečnostní agenturu Edward Snowden (33 let) získal v Rusku azyl v roce 2013 poté, co do tisku vynesl informace o masivním a utajovaném celosvětovém sledování telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA. Jeho právník letos v lednu uvedl, že Snowden má právo zůstat v Rusku do roku 2020 a v příštím roce může požádat o ruské občanství.

Putin, bývalý důstojník KGB a bývalý šéf ruské bezpečnostní služby FSB, se o Snowdenovi zmínil v rozhovoru s americkým filmovým režisérem Olivem Stoneem pro televizní síť Showtime. Ta zveřejnila některé úryvky ještě před odvysíláním celého interview, k němuž má dojít 12. června.

"Snowden není zrádce," prohlásil Putin. "Nezradil zájmy své země ani nepředal žádné jiné zemi informace, které by poškozovaly jeho vlastní lidi," řekl Putin. Dodal ale, že pokud se Snowdenovi nelíbilo to, co dělá, měl z této práce odejít (podle Putina podobně, jako on sám kdysi odešel z KGB) a ne vynášet informace.

"Neměl to dělat. Myslím, že to, co udělal, bylo špatné," řekl Putin Stoneovi, ale jedním dechem současně připustil, že uprchlík měl na svůj krok právo, protože americký dohled nad globální komunikací byl už podle něj příliš vlezlý. Putin současně pochválil vlastní zpravodajské služby za to, že "působí pouze v zákonném rámci".

Ruský prezident dále zkritizoval Spojené státy za to, že odposlouchávaly své spojence, jako je Německo. "Pokoušíte se špehovat své spojence. Pokud je opravdu považujete za spojence a ne za vazaly, tak je to prostě neslušné. Podkopává to důvěru a v konečném důsledku tím poškozujete svou vlastní národní bezpečnost," řekl na adresu USA Putin.