Sociálně vstřícný krok studentům představili v New Yorku

New York - Pokud vyjde plán newyorského guvernéra Andrewa Cuoma, méně majetní studenti na veřejných vysokých školách v jeho státě nebudou platit školné.

Výhled na Manhattan a Brooklynské mosty ze 105. patra Světového obchodního centra v New Yorku.Foto: čtk

Podle listu Politico jde na americké poměry dosud o bezprecedentní sociálně vstřícný krok. Demokratický politik představil svůj záměr v úterý v doprovodu neúspěšného kandidáta z prezidentských primárek Bernieho Sanderse, který si v kampani příslibem zrušení školného získal miliony mladých voličů.



Cuomův návrh počítá s tím, že od letošního podzimu budou zbaveni povinnosti platit školné studenti, jejichž domácnost má nižší příjem než 100.000 dolarů (2,6 milionu korun) ročně. Tento práh by se během následujících dvou let měl zvýšit až na 125.000 dolarů. Platit by měl na městem či státem zřizovaných vyšších školách a univerzitách pro studenty ve dvouletých a čtyřletých studijních programech.



"Dnešní návrh guvernéra Cuoma je revoluční ideou pro systém vysokoškolského vzdělání, a bude mít odezvu nejen v celém státě New York, ale i v celé této zemi," prohlásil Sanders během slavnostního zveřejnění Cuomova plánu na newyorské městské vyšší škole LaGuardia.



Podle zástupců vedení škol jde o přelomový návrh, je však třeba vyřešit financování školného, které se pohybuje v tisících dolarů na studenta a rok.



Cuomo, kterého některá média označují za možného příštího demokratického uchazeče o Bílý dům, si s podobnou myšlenkou pohrával už v minulosti. Tehdy uvedl, že je připraven uvolnit z newyorského rozpočtu okolo 500 milionů dolarů pro školy na pokrytí ztrát z příjmů ze školného. Nyní odhadl, že stát by novinka do roku 2019 přišla na necelých 200 milionů.



Aby se návrh stal platnou normou, musí jej schválit newyorský zákonodárný sbor, v jehož Senátu mají většinu republikáni. Jejich mluvčí podle listu The New York Times prohlásil, že "návrh vypadá jako krok správným směrem", avšak je třeba počkat na detaily.