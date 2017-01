Soud v Nice osvobodil vědce obviněného z pašování migrantů

Nice - Soud ve francouzském Nice v pátek osvobodil univerzitního vědce obžalovaného z pašování migrantů, chránil totiž jen jejich důstojnost, informují o tom dnes francouzská média. Pierra-Alaina Mannoniho v říjnu přistihla policie, jak v autě převáží k sobě domů tři ženy z Eritreje. Informovala o tom francouzská média.

Francouzské zákony zakazují pomoc nelegálním migrantům s výjimkou případů, kdy je nutné chránit jejich důstojnost. Soud rozhodl, že když chtěl Mannoni nechat ženy u sebe přespat a odvézt je následně do Marseille, chránil právě jejich důstojnost.

"Nejsem pašerák, nikdy jsem si nevzal peníze. Rád pomáhám lidem, je to to jediné, co má v životě smysl," řekl Mannoni v listopadu televizi France 24.

Mannoniho případ není ojedinělý. Média v poslední době často referují o údolí Roya poblíž francouzských hranic s Itálií, kterému se přezdívá údolí rebelů a odkud Mannoni ženy odvezl. Tamní obyvatelé pomáhají migrantům dostat se dále do země, dávají jim jídlo, ošetřují rány a odvážejí je do sousedních měst.

Francie je v otázce migrace rozpolcená před dubnovými prezidentskými volbami, ve kterých se velké šance připisují kandidátce radikální pravice Marine Le Penové. Nedůvěru k cizincům posílily v loňském roce atentáty, za kterými stáli cizinci, například útok 14. července právě v Nice.

