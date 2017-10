Pátrání po uprchlých vlcích v Německu pokračuje. Lákají je na žrádlo

V Národním parku Bavorský les pokračuje o víkendu „s nejvyšším nasazením lidí“ (slova ředitele parku Franze Leibla) pátrání po pěti vlcích, kteří v noci na pátek unikli z oploceného výběhu parku v Ludwigsthalu v okrese Regen.

Nečekané setkání v Bavorském lese.Foto: Deník/repro PNP

Deník PNP přinesl v sobotním vydání svědectví Gabriele Wurzerové, která bydlí asi 200 metrů vzdušnou čarou od výběhu. „Často vlky slýchává, když je ve dne ošetřovatelé krmí. V pátek ale vyli náhle uprostřed noci, ve tři hodiny, a ji napadlo, že tady něco nesouhlasí,“ uvedl list.

Napsal i o prvních setkáních „uprchlíků“ s lidmi „tváří v tvář“. Když kolem deváté ráno jela Cornelia Melchová do práce v oblíbeném výletním hostinci „Schwellhäusl" v Bavorské Železné Rudě, najednou před ní stáli na silnici dva vlci a třetí vedle na kraji lesa. Také jeden z rangerů zahlédl brzy ráno čtyři vlky a spustil poplach. Když pracovníci parku dorazili k výběhu, našli těžkou železnou bránu dokořán. Zámek, kterým byla zajištěna, ležel otevřený a nepoškozený na zemi. Šest z devíti vlků parku bylo pryč.

Tamas Kalmar (38) a jeho žena Anett (37) dovezli tři děti do škol v Lindbergu a kolem 8.30 se vraceli domů do Zwieslerwaldhausu. Asi kilometr za odbočkou ze spolkové silnice číslo 11 je překvapilo zvíře mířící po okraji cesty k nim. Pár sekund nato přeběhlo těsně před přijíždějícím autobusem přes silnici. Duchapřítomná paní Kalmarová scénu natočila na video, které poskytla pasovskému deníku.

Vedení parku usadilo v Domě divočiny krizový štáb, který ještě dopoledne rozhodl uzavřít plošně terén kolem výběhu, zastavovat návštěvníky na parkovištích a posílat je pryč. Uzavřeny byly i turistické stezky. Drátěné oplocení areálu na hlubokých základech je vysoké mezi čtyři a pěti metry a v části u země elektrifikované. Ještě nikdy se nic nestalo, ujistil novináře ředitel parku Leibl.

Přejet vlakem

„Jeden z vlků se ze svobody dlouho netěšil,“ pokračuje list. „Už ve čtvrtek pozdě večer byl v bezprostřední blízkosti výběru sražen a usmrcen vlakem Lesní dráhy. Pro Franze Leibla je to jasný důkaz toho, že zvířata, která vyrostla v oboře, si ve volné přírodě nezvyknou.“ Od odpoledne se pokoušelo 35 pracovníků parku ve čtyřech pátracích skupinách zajistit vlky živé, narkotizovat je. K tomu se ale k nim potřebují dostat blízko, což se zatím nepodařilo.

Naposledy byla zvířata krmena ve středu. „Mají tedy hlad, a to by nám mohlo pomoci – mohli by se snažit dostat se do místa, které znají,“ uvedl ředitel. Tři byli zatím lokalizováni v oblasti Falkensteinu, jeden u výběhu, pátý ve vzdálenosti asi deseti kilometrů. Pro případ potřeby zásahu byla ustavena „jednotka rychlého nasazení“, po dohodě s policií schopná vyrazit kdykoliv. „Lidé v ní jsou vyzbrojeni narkotizační puškou a ostrými zbraněmi,“ dodal Leitl. V sobotu odpoledne se správa ještě pokoušela nalákat vlky na návnady do komorových pastí.

Budou odstřeleni?

Pokud by se vlky nepodařilo uspat či odchytit v sobotu, mohla by podle ředitele být použita i ostrá munice jako poslední prostředek. „Jejich pobyt ve volnosti je absolutně vyloučený, nemají ve volné přírodě co dělat. Dlouho by stejně nepřežili, protože dosud trávili celý život pod dozorem lidí,“ řekl šéf parku. Sám připouští, že rozhodnutí o jejich odstřelení je „na hraně“, ale další držení linie ochrany zvířat by v tomto případě nebylo únosné. „Nedá se odhadnout, jak se příště vlci k lidem budou chovat, mohly by nastat situace, které si nikdo nepřeje,“ dodal. Veřejnost ale vyzýval ke klidu, podle něho není důvod k hysterii. Vlci na útěku sice nejsou žádnými domácími zvířaty, ale bezprostředním nebezpečím pro lidi nejsou. Apeloval na to, aby občané tyto šelmy nekrmili. Pokud by zvíře potkali, mají se chovat klidně, nefotografovat a informovat o svém pozorování správu parku.

Sousedka obory Gabriele Wurzová podle PNP doufá, že se veřejnost nenechá pobláznit. Ona sama prý chce i v příštích dnech dál chodit do lesa před svým domem. „Protože jsem přesvědčena, že ti vlci mají větší strach z lidí než obráceně,“ prohlásila.

„Jasněji se zdá být v otázce, jak se vlci z ohrady dostali,“ uvedl list. Ředitel svazu ochrany přírody v Regenu Jens Schlüter si „dovede představit“, že za akcí stojí nepřátelé vlků. „Jestliže někdo ve výběhu sabotoval tak, aby mohli uniknout, pak těm šelmám neudělal nic dobrého a způsobil mnoho škody,“ řekl. Franz Leibl pasovskému deníku potvrdil, že předpokládají docela masivní cizí působení. Brána byla dokořán. Po posledním krmení ve středu kontroloval ve čtvrtek ráno plot zaměstnanec parku, a večer kolem 22. hodiny byl první vlk zahlédnout mimo tento prostor. „Něco se muselo stát,“ uzavírá PNP ředitelovými slovy.