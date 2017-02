SpaceX se vypraví na Měsíc. Se dvěma lidmi, kteří si cestu objednali

Soukromá americká společnost SpaceX příští rok uskuteční let k Měsíci, do jehož blízkosti dopraví dva lidi, kteří si cestu objednali. Oznámil to v pondělí šéf firmy Elon Musk, aniž prozradil podrobnosti o svých klientech či ceně za let. Půjde o první výpravu do těchto míst od doby, co americká vesmírná agentura NASA ukončila mise modulů Apollo před zhruba půl stoletím, uvedla agentura AP

Dvojice, která se navzájem zná, si u Muska objednala týden trvající cestu do blízkosti tělesa obíhajícího Zemi. Oba zámožní pasažéři již zaplatili "významnou" zálohu, uvedl miliardář. Uletí asi 480.000 až 640.000 kilometrů a po návratu k Zemi přistane kosmická kabina na zatím neupřesněném místě pomocí padáku. Čtěte také: Z mysu Canaveral odstartovala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX "Podle mě do toho jdou s otevřeným hledím a vědí, že tu existuje určité riziko," řekl novinářům v konferenčním hovoru Musk. Dvojice podle něho před letem podstoupí intenzivní přípravu, která začne už letos. K Měsíci je donese vesmírná loď Dragon určená pro lety s posádkou, kterou ze Země vynese upravený typ rakety Falcon, která se začne v létě teprve testovat. Let by se měl odehrát ke konci příštího roku, zhruba šest měsíců poté, co SpaceX poprvé dopraví astronauty k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Raketa nazvaná Falcon Heavy bude podle SpaceX jednou z nejvýkonnějších nosných raket v historii vesmírného průzkumu. Má odstartovat z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. A to z "historické" rampy 39A, ze které odlétaly posádky misí Apollo v letech 1968 až 1972 i raketoplány v letech 1981 až 2011. Plánované soukromé mise k Měsíci a ISS budou také významnou součástí příprav na vyslání lidských posádek k Marsu, řekl Musk, který založil i společnost pro vývoj a výrobu elektrických aut Tesla. Upřesnil, že počítá s vysláním astronautů k rudé planetě v roce 2024. Předčil by tak podle AP Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který plánuje podobnou misi nejdříve na rok 2030. Přečtěte si: Kometa Honda-Mrkos-Pajdušáková bude viditelná i dalekohledy





