Španělsko hlásí nárůst počtu migrantů téměř o dvojnásobek

Nelegální migrace se letos ve Španělsku v porovnání s rokem 2016 zvýšila o 88 procent. K 11. září dorazilo ke španělské pevnině 15 473 migrantů. Informaci přinesly České noviny.

Letos je Španělsko po Itálii a Řecku třetím nejvyhledávanějším cílem běženců. Po moři jich tam připlulo 11 162, po souši přišlo 4311.

Španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido řekl v úterý parlamentní komisi, že španělské enklávy Ceuta a Melilla v Maroku čelí „silnému migračnímu náporu“. Za tím prý stojí postupný odklon migračních tras do severního Maroka.

Překonat hraniční bariéru v Ceutě se letos údajně pokusilo skoro devět tisíc lidí, vloni jich bylo pouze 613. Běženci se zároveň vyhýbají nebezpečné Libyi.

Příští rok chce španělská vláda investovat asi dvanáct milionů eur (zhruba 313 milionů korun) do vylepšení hraničního plotu v Ceutě, který má 8,4 kilometru. Podle ministra Zoida tato bariéra, jež byla postavena už před více než deseti lety, „nadále neplní svou funkci“.

Hranice území Ceuta a Melilla jsou přitom jedinými pevninskými hranicemi mezi Evropskou unií a Afrikou.

Itálie a Řecko

Do Itálie za letošní rok přišlo už přes sto tisíc běženců, do Řecka necelých 18 500. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos v srpnu odhadovala, že by na druhém místě mohlo Řecko vystřídat právě Španělsko.