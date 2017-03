Vrchní prchni po španělsku: banda vyjídá restaurace bez placení

Tisíce eur projedla minulý týden skupina asi sto lidí v jedné z restaurací na severozápadě Španělska a prchla bez placení. Místní policie prověřuje podezření, že stejná banda "vyjídačů" udeřila již na několika místech.

Skupina více než sta lidí používá podle majitelů restaurací stejný postup. Nejprve si objednají hromadnou večeři a zaplatí zálohu. Pak snědí, co jim číšníci přinesou, a v jednu chvíli všichni prchnou.

"Stalo se to během minuty. Bylo to naplánované a byl to davový úprk," řekl stanici BBC majitel restaurace ve městečku Bembibre v oblasti Kastilie a León Antonio Rodríguez. Jeho podnik vyčíslil škodu za večeři vydávanou za oslavu křtin na zhruba 2000 eur (54.000 korun).

Mnohem dráž přišla podobná návštěva o několik dní dříve podnik v sotva deset kilometrů vzdálené Ponferradě. Podle majitelky skupina tvrdila, že oslavuje svatbu, zaplatila tisícieurovou zálohu, ale projedla a propila desetinásobek. Pak během chvíle zmizela, aniž měli číšníci šanci kasírovat.

Majitelé obou podniků tvrdí, že na fotografiích poznali tytéž lidi. Policie podle španělských médií již identifikovala vůdce skupiny a pátrá po nich.

