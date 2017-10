Španělský ústavní soud pozastavil zasedání katalánského parlamentu

Španělský ústavní soud nakázal rozpustit pondělní zasedání katalánského parlamentu. Na tom totiž regionální zastupitelé plánovali vyhlásit nezávislost. Soud sdělil, že takový krok by byl porušením ústavy. Madrid se za každou cenu snaží zabránit odtržení Katalánska.

Rozhodnutí soudu ve čtvrtek potvrdilo požadavek katalánské Socialistické strany, která je proti odtržení Katalánska od Španělska. Soud uvedl, že pokud by umožnil parlamentu sejít se a vyhlásit nezávislost, porušilo by to práva poslanců socialistické strany.

Katalánský premiér Carles Puigdemont ve středu sdělil, že by mohl tento krok udělat poté, co se v neděli v zakázaném a neústavním referendu pro nezávislost regionu vyslovilo 90 procent hlasujících.

Puigdemont také řekl, že je možné, že bude zatčen, ale nebojí se toho. "Asi mě už ani nepřekvapuje, co dělá španělská vláda. Mé zatčení je také možné, bylo by dalším barbarským krokem. Ale nebojím se ho," uvedl ve čtvrtečním rozhovoru s německým deníkem Bild.

Dřívější rozhodnutí soudu, jehož cílem bylo zastavit nedělní hlasování, vůdci Katalánska ignorovali.

Španělský premiér Mario Rajoy varoval katalánskou regionální vládu, aby nezávislost nevyhlašovala. Podle něj jen dojde k vyeskalování konfliktu a situace bude jen horší, řekl to listu El País.

Podle organizátorů hlasovalo pro nezávislost 90 procent lidí. Hlášena však byla jen 42procentní účast. Část volebních místností zablokovala policie, která se snažila prosadit rozhodnutí španělského soudu, který hlasování zakázal. Policisté také zabavovali volební urny. Při zásazích bylo zraněno 900 lidí.