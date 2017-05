Španělští hoteliéři mají po krk falešných britských otrav z jídla

Ve Španělsku žije trvale asi 300 tisíc britských občanů, převážně penzistů, kteří si tady našli bydlení na důchod. S jejich penzemi a v teplém podnebí si užívají podzim života. Kromě toho sem jezdí na dovolenou další statisíce Britů. A ti našli fintu, jak si pořídit dovolenou zadarmo a ještě vydělat.

Počet „otrav" stoupl sedminásobně

Španělští hoteliéři zaplatili v minulém roce za problémy – a hlavně na odškodnění – přes 60 milionů eur, které museli vyplatit turistům, kteří se v jejich hotelových restauracích údajně přiotrávili zkaženým jídlem. Jenže se ukázalo, že otrav bylo tolik, že by ve španělských hotelech a penzionech musely vládnout podmínky jako v první linii za 1. světové války. Počet stížností na zdravotní potíže z jídla vzrostl v roce 2016 ve srovnání s předešlou sezónou o 700 procent.

Španělské sdružení vlastníků hotelů (CEHAT) oznámilo, že přechází do ofenzívy a mnohé falešné pojistné nároky skončí u soudu a na policii žalobami nebo trestními oznámeními. na tiskové konferenci v Madridu to tento týden oznámil generální tajemník CEHAT Ramon Estalella. Na setkání byli přítomni i zástupci Asociace britských cestovních agentur.

Mezi stěžovateli na otravu byli v roce 2016 převážně Britové. Ti tvrdili, že se otrávili ve španělských zařízeních a požadovali vrácení peněz buď od hotelů, nebo od cestovních kanceláří. Naprostá většina z nich se obrátila na lékaře, který jim vydal potvrzení ne ve Španělsku, kde by nepochodili, ale až doma v Británii.

Advokáti čekají jako supi před hotely

Ukázalo se, že „otravy" jsou dobrým byznysem i pro ne dvakrát seriozní španělské advokáty, kteří takové klient zastupují v soudních přích s hotely nebo cestovkami a navazovali kontakty s Brity již ve Španělsku. Hotelová asociace je podezřívá, že „otravy" sami organizují. Asociace hotelů zaznamenala informace, že tito advokáti používají „mobilní reklamační kliniky", jak se jim na španělském pobřeží říká - mikrobusy, které parkují u hotelů a jsou takřka okamžitě po „otravě" k dispozici. Klient se s nimi může na místě dohodnout, lékařské potvrzení si vyřídí po návratu domů a advokát už mezitím zařizuje vše potřebné.

K nahlášeným otravám docházelo nejčastěji v hotelech se stravou formou all inclusiv. Přibližně devadesát procent případů považují hoteliéři za smyšlené, ale ukázalo se, že je proti těmto podvodům těžká obrana.

Vymýšlel sis? Půjdeš sedět!

Pro novou sezónu připravuje sdružení kampaň, která by měla jednak varovat návštěvníky země před podobným chováním, které je ve Španělsku trestně stíhatelné a jednak je informovat, že hotely zavedou přísné a pravidelné sledování všech potravin, nápojů a jídel, aby bylo možné porovnat vzorky s údaji, které by uváděli podvodníci. Kdo bude z podvodu usvědčen, může odejít od soudu jak s vysokou pokutou, tak s trestem vězení od půl roku do tří let.

Zástupce CEHAT uvedl, že náklady na kampaň a kontrolu stravování vyjde podstatně levněji, než vyplácení škodných částek. Španělé také řekli, že touroperátoři využívají dominantního postavení na trhu, kdy je levnější pro hoteliéry okamžitě se s „postiženým" klientem dohodnout na finanční kompenzaci, než řešit vleklé soudní spory. Kromě toho hoteliérům vadí, že je cestovní kanceláře díky převisu nabídky nad poptávkou tlačí do podmínek, kdy jsou hoteliéři odpovědní za všechny problémy způsobené turistům.