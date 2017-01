Spláchnou, zvednou prkénko, těžko se v nich orientuje - to jsou japonské toalety

Nejvyspělejší toalety najdete v japonském Tokiu. Prkénko se samo zvedne, je vyhřívané a můžete si tady pustit zvuky tekoucí vody. Výrobci nyní zjednodušují jejich obsluhu.

Technologicky vyspělé japonské záchody bude o něco jednodušší používat díky dohodě o sjednocení piktogramů označujících jednotlivé funkce, kterou uzavřeli největší výrobci hi-tech toalet. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

Co všechno umí japonské záchodky? Mají funkci automatického zvednutí prkénka, umyjí vám vaše intimní partie. Na toaletě si také můžete pustit zvuky tekoucí vody, aby z místnosti neunikaly žádné nepříjemné zvuky. Mnohdy je zde zabudované i malé umyvadlo, prostory toalet bývají totiž velmi malé.

Až dosud různí producenti používali každý vlastní obrázky. Uživatel tak mohl být zmatený, které tlačítko stisknout pro spuštění zdejších vymožeností. Jak se toalety líbí Vítu Nejedlému, který v Japonsku už řadu let žije? „Není to zas tolik složité. Jedná se spíše o komfort, například je fajn vyhřívané prkénko, to má dokonce hned 3 úrovně teplé. Zdejší domy jsou „papírové", takže v zimě by člověk na toaletě také mohl zmrznout. Dobrý je i bidet, tady si každý volí sílu vody."

Čtěte také: Americká KKR investuje v Japonsku, kupuje divizi nářadí Hitachi



Obrázky sice doprovázely nápisy - ovšem v japonštině - a zahraniční turisté tak museli postupovat metodou pokus-omyl. To by mělo osm nových piktogramů odbourat. „Obrázky mě osobně připadají dost názorné. Ovšem být turista, tak na to nesahám, dokud panel nebudu opravdu potřebovat. Jedná se o věci, na které normálně nejsme zvyklí," říká Nejedlý. „Člověk tyto vymoženosti obyčejně nepotřebuje. Tudíž jako turista nemusí řešit, jestli se ve všech tlačítkách vyzná. Zajímavostí je, že splachovadlo je asi z padesáti procent packa, která není mezi tlačítky na panelu, ale klasicky za mísou," dodává.

Japonsko v posledních letech láká zahraniční návštěvníky v rekordním počtu a úřady se ze všech sil snaží, aby byla země co nejpohostinnější před uspořádáním olympijských her v Tokiu v roce 2020.

Nepřehlédněte: Japonská Takata zaplatí miliardu dolarů kvůli problémům s airbagy