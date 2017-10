USA vyhostily 15 kubánských diplomatů v odplatě za útoky na ambasádu v Havaně

Piráti by se podle posledních průzkumů spolehlivě dostali do sněmovny. Berou hlasy hlavně TOP 09 a hnutí ANO. Co ale chtějí kromě digitálního státu, legalizace marihuany a necenzurovaného internetu prosadit? Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který má mimochodem z informačních systémů doktorát, tvrdí, že žádná strana nepracovala na programu tak poctivě a dlouhodobě jako ta jejich.