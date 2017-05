Spojené státy zřejmě neschválí pařížské klimatické dohody

Podle informací serveru Axios.com se americký prezident Donald Trump rozhodl stáhnout působení Spojených států v rámci Rámcové úmluvy o změně klimatu, jejíž součástí je Pařížská dohoda z prosince 2015. Alespoň to tvrdí zdroje blízké Bílému domu. USA se zatím rozhodují, zda zahájí úplný formální odchod, který může trvat až tři roky, nebo jen stáhnou a neschválí základní smlouvu o změně klimatu OSN, což by byl rychlejší proces.

Donald Trump avizoval již minulý týden na schůzce NATO v Bruselu a potom na summitu G7 na Sicílii, že svůj postoj k pařížské klimatické dohodě vyjádří až tento týden. Jeho předchůdce Barack Obama dohodu z Francie podepsal, protože ji dosud neschválil americký Senát, nenabyla platnost. Donald Trump už v předvolební kampani avizoval změnu kursu v ekologické politice, kterou prosazoval právě Obama.

Pařížskou klimatickou smlouvu nepodporuje ještě Sýrie a Nikaragua. Naoipak 195 států celého světa smlouvu podepsalo. Trumpovo rozhodnutí podpořil zřejmě i dopis 22 republikánských senátorů, kteří ho vybízeli k odmítnutí dohody.

Pařížská dohoda je součástí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a ta zase navazuje za tak zvaný Kjótský protokol. Cílem pařížské úmluvy je snížení emisí CO 2 po roce 2020.

Pokud by USA odmítly závěry, ke kterým dospěla v prosinci 2015 v Paříži konference ke změnám světového klimatu a ke které se přihlásila většina států světa, vyslaly by tím signál, že jim na změnách podnebí nezáleží. Mohlo by to vážně narušit existenci pařížských dohod, které sice nejsou závazné a neurčují signatářských zemím žádné konkrétní kroky a ani sankce za neplnění, nicméně byly dalším krokem k případným změnám ve světové energetické politice.