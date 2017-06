Srbsko následuje irský příklad: premiérkou bude žena hlásící se k homosexualitě

Srbský prezident pověřil sestavením nové vlády Annu Brnabičovou. Ta se tak stane první otevřeně lesbickou premiérkou na konzervativním Balkáně a první srbskou ženou ve vrcholné politické funkci. K podobné situaci došlo v Irsku, kde se stal premiérem gay.

Jedenačtyřicetiletá Anna Brnabičová se do vrcholné funkce dostává navíc ani ne rok poté, co vstoupila do politiky, když se loni v srpnu stala ministryní veřejné správy. Její jmenování premiérkou znamená pro konzervativní Balkán převratnou událost hned v několika směrech: není zde obvyklé, aby ženy zastávaly tak vysoké funkce, a naprostým tabu je v mnoha balkánských oblastech také homosexualita - Brnabičová se přitom otevřeně hlásí k lesbické orientaci.

"Věřím, že Brnabičová má profesionální a osobní kvality, aby byla dobrou předsedkyní vlády, a že spolu s dalšími ministry bude pracovat na dalším rozvoji Srbska," řekl srbský prezident Alexandr Vučič, který ji pověřil.

Srbsko, domov zhruba sedmi milionů lidí, z nichž většinu tvoří ortodoxní křesťané, potřebovalo projevit zvýšenou toleranci vůči sexuálním menšinám kvůli přístupovým rozhovorům týkajícím se možného členství v Evropské unii. V souvislosti s nimi totiž zesílil tlak na to, aby Srbsko zlepšilo ochranu svých menšin, včetně komunit lidí s menšinovou sexuální orientací.

V roce 2010 došlo v Bělehradu k incidentu během pochodu Gay Pride, při němž srbští nacionalisté napadli účastníky pochodu. Zraněno bylo kolem 150 lidí. V následujících letech už tento každoroční pochod proběhl bez problémů, ale zejména díky rozsáhlé policejní asistenci.

Budoucí srbská premiérka zatím podle svých vyjádření doufá, že bude pro lidi důležitá i něčím jiným než svou sexuální orientací. "Nevím, proč by mělo být u lidí podstatné právě tohle. Důležité je, zda jsou schopní, profesionální, tvrdě pracující, upřímní, mají rádi svou zemi a chtějí pracovat v jejím nejlepším zájmu," uvedla v rozhovoru pro regionální televizi RTV. Očekává se, že v příštích týdnech nastoupí do funkce předsedkyně vlády.

K podobné situaci jako v Srbsku došlo při nedávných volbách v Irsku. Tam se stal předsedou vlády Leo Varadkar, syn indického přistěhovalce, rovněž se hlásící k homosexualitě. Pro tradičně katolickou zemi, jako je Irsko, to znamenalo poměrně velký posun. Varadkar je navíc ve svých 38 letech nejmladším irským politikem v tak vysoké funkci.