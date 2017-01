Stop uprchlíkům: Prezident Trump pozastavil program Spojených států

Exekutivní příkaz o přísnějším prověřování imigrantů, který v pátek podepsal nový americký prezident Donald Trump, pozastavuje na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání pak zakazuje vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Agentura OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vzápětí Washington ve společném prohlášení vyzvaly, aby nepřestal poskytovat azyl lidem prchajícím před válkou a pronásledováním.

Podle amerického ministerstva zahraničí se opatření týká Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, tedy zemí s převážně muslimským obyvatelstvem, napsala agentura AP. "Zavádím nová prověřovací opatření, abych udržel radikální islámské teroristy mimo Spojené státy. Nechceme je tady," řekl prezident při podpisu příkazu. "Chceme přijímat pouze ty, kdo budou naši zemi podporovat," dodal. Výbor americko-islámských vztahů (CAIR) uvedl, že v pondělí podá žalobu, ve které zpochybní ústavnost Trumpova příkazu. Podle CAIR neexistuje žádný důkaz, že uprchlíci jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Neústavnost by podle některých právních expertů citovaných agenturou Reuters mohla spočívat v tom, že příkaz zároveň dává ministerstvu pro vnitřní bezpečnost prostor k upřednostnění běženců prchajících před náboženskou perzekucí. Trump již dříve uvedl, že tímto krokem chce pomoci křesťanům v Sýrii. Čtěte také: Trump po telefonátu s mexickým prezidentem: Měli jsme velmi dobrý rozhovor Během předvolební kampaně používal Trump ostrá slova na adresu obyvatel muslimských zemí, včetně příslibu zákazu vstupu všech muslimů na americké území, který později zmírnil. Krok, k jakému přistoupil dnes, sliboval dlouhodobě. Příkaz má okamžitou platnost a podle Reuters způsobil chaos a zmatení potenciálních cestovatelů s íránskými, iráckými, libyjskými, somálskými, súdánskými, syrskými a jemenskými pasy. Podle sdružení Muslimští advokáti by se i lidé s danými pasy a s takzvanými zelenými kartami, umožňujícími žít a pracovat ve Spojených státech, měli poradit s imigračními právníky, než vycestují ze země nebo se do ní budou chtít vrátit. Trumpův příkaz odsoudili také představitelé Demokratické strany jako "neamerický". Podle nich poškodí pověst USA jako země, která je k imigrantům vstřícná. Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer v prohlášení napsal, že soše Svobody "tečou slzy". Zdůraznil, že přijímání běženců není jen humánní, ale také pomáhá ekonomice. Agentura OSN pro uprchlíky a IOM v prohlášení zdůraznily, že potřeba pomoci uprchlíkům "nikdy nebyla větší" a přesidlovací program Spojených států je jedním z nejdůležitějších na světě. Přečtěte si: Britská premiérka Mayová: Trump stoprocentně stojí za NATO

Autor: ČTK