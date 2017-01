Stovka vězňů uprchla z brazilských věznic

Brasília - Více než stovka trestanců je na útěku po několika krvavých vzpourách ve věznicích na severu Brazílie ze začátku roku. Podle agentury EFE o tom informovaly úřady s tím, že několik desítek nebezpečných uprchlíků se již podařilo zadržet.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/ZUMA/A Critica

Dvě největší krveprolití se odehrála v prvních dvou dnech roku ve dvou věznicích města Manaus ve státě Amazonas, kde během vzpour přišlo o život 60 vězňů. Na svobodu se tehdy podařilo dostat 184 lidem, z nichž se dosud policii podařilo zadržet 70.



Brazilské úřady část vězňů z přeplněné trestnice Anísio Jobim, kde vzpoura byla nejkrvavější, nechaly převézt do jiných nápravných zařízení. Kromě toho byl propuštěn šéf věznice José Carvalho da Silva, který čelí podezření, že umožňoval trestancům pašovat do věznice zbraně, drogy a mobily. Za to údajně dostával úplatky od členů jednoho z gangů.



Při lednové vlně nepokojů v severobrazilských věznicích podle úřadů zemřela již více než stovka lidí. Mrtví jsou většinou oběťmi boje o vliv mezi jednotlivými gangy, jejichž členové svým soupeřům často usekávají hlavy či jinak zohavují těla pro výstrahu konkurenci.

Nepřehlédněte: Při vzpouře v brazilské věznici zahynulo nejméně 60 vězňů