Strach nad městem. Turisté v Paříži se po útoku u Notre-Dame bojí o život

Po násilných útocích na policisty a vojáky na třech nejnavštěvovanějších místech Paříže v posledních měsících jsou turisté při plánování letních cest nervózní. Rádi by měli před sebou nějakou jasnější perspektivu.

Údery kladivem do policisty před katedrálou Notre-Dame jsou maličkostí ve srovnání s tím, co provedli útočníci nedávno v Londýně nebo Manchesteru. Přestože útočník před známým chrámem nikoho nezabil, stalo se tak na jednom z nejfrekventovanějších turistických míst Paříže. V katedrále pak bylo dlouhou dobu zablokováno přes tisíc návštěvníků, než je policie prověřila. Šéfové francouzské turistiky, hoteliéři a další podnikatelé ale už teď mají pořádně těžkou hlavu.

JUST IN: Paris police shoot and injure a man who attacked an officer with a hammer at the Notre-Dame Cathedral https://t.co/QLW9Gzz3xx pic.twitter.com/EFwgJ9ac61 — CNN (@CNN) 6. června 2017

Lidé s rukama nad hlavou

Fotografie a televizní záběry stovek lidí posedávajících v lavicích katedrály s rukama nad hlavou, zatímco je policisté prohledávají, jestli u sebe nemají zbraně, obletěly celý svět.

Police ask people inside Notre-Dame Cathedral to raise their hands after a man attacked a police officer nearby https://t.co/QLW9Gzz3xx pic.twitter.com/4SfnT50WW5 — CNN (@CNN) 6. června 2017

Nejsou to ani dva měsíce, kdy si vedle médií přeposílali lidé na celém světě fotografie a videa ze Champs-Elysées, kde svítí policejní majáčky, hlídkují stovky po zuby ozbrojených mužů v uniformách. Jen pár minut poté, co jiný ozbrojený muž, ale ne policista, nýbrž terorista, zabíjel muže zákona.

V únoru zaútočil dvěma mačetami zločinec na hlídku v areálu známé galerie Louvre. Na místě ho zastřelili.

Řada výbuchů a střelba v ulicích. Výsledkem je od roku 2015 téměř 150 mrtvých. To se v myslích Pařížanů i návštěvníků nemůže neodrazit. Turisté začínají přemýšlet o tom, jestli je bezpečné do takového města jezdit. Škody, které to přineslo tomuto městu, jsou zřejmé. Prezident regionální turistické kanceláře to nazval „průmyslovou katastrofou".

Chci rychle domů

Alberto Loo, čtyřiatřicetiletý Ekvádorec a jeho 28letá snoubenka Maria-Jsoe Di Mora si v Evropě užívali naplno líbánky. Po útoku před Notre-Dame se rozhodli pobyt ve francouzském hlavním městě zkrátit, aniž by navštívili Eiffelovu věž. „Je to děsivé, nikdy jsme nic podobného nezažili. Cítíme, že máme strach o život," řekli redaktorům AFP. Podobné reakce zaznívali už v dubnu po střelbě na Champs-Elysée. „Chci domů, rychle domů," řekla tehdy novinářům Isabel, návštěvnice z Austrálie.

V roce 2016 zaznamenala Francie úbytek 1,5 milionu turistů poté, co teroristé povraždili návštěvníky klubu Bataclan a lidi v ulicích a restauracích. Jen pařížská turistika přišla kvůli těmto útokům odhadem o 750 milionů eur.

Situace se na sklonku loňského a na začátku letošního roku začala zlepšovat. Strach opadl. Vláda se rozhodla vyčlenit 42 milionů eur na bezpečnostní opatření, lepší agendu bezpečnostních složek a kolem 15 milionů eur z této částky mělo jít, nebo již šlo na konkrétní opatření přímo k ochraně turistů. Například kolem Eiffelovy věže postavili neprůstřelnou průhlednou bariéru. Starostka Anna Hidalgová vyslovila naději, že si Paříž udrží pozici nejnavštěvovanějšího města světa.

Máme se schovat pod postel, než teror skončí?

Letos by se měly opět přijet miliony cizinců, ale všichni si uvědomují, že se zřejmě nebudou cítit zcela komfortně. Je to znát na dotazech směřujících k informačním kancelářím a cestovním organizacím. „Je Paříž bezpečná?" Odpovědi? „Cítíme se bezpečně, šance, že by se jim mohlo něco stát, je velice malá," vysvětlují zaměstnanci turistického centra. Vždyť napadeni byli policisté nebo vojáci, ne návštěvníci. Alespoň v posledních případech, 120 mrtvých v Bataclanu a okolních barech se to netýkalo…

Mediální svět je ale krutý. Všechny teroristické akce trvaly několik málo minut nebo dokonce vteřin. Ale televize, noviny, servery o nich informují hodiny, dny, měsíce.

Letos bude Paříž v létě opět plná uniforem, dlouhých zbraní, přileb. Stovky ozbrojenců budou hlídat bezpečnost návštěvníků. Jak upozorňují někteří čtenáři, na ozbrojence si zvyknete. Prý to uklidní, když hlídají vaši bezpečnost. „Policie a armáda jsou ve Francii všude," píše na svém Facebooku Todd DeLong. „Chodí ve skupinkách po dvou až čtyřech. Po nějaké době je přestanete vnímat. Cítil jsem se tady bezpečněji než minulý víkend ve Washingtonu."

„Otázka zní: Schováte se pod postel, dokud teroristické útoky nepřestanou, nebo budete žít svůj život," klade si otázku Veronique Cauquil Savoye, autorka dívčího blogu žijící v americkém Seattlu. Pokušení vidět čas od času Paříž je příliš silné, silnější než nebezpečí. „Nemyslím si, že země, kde nyní žiji (USA), je bezpečnější než Francie. „Já si teď Paříž užívám, pohybuji se v MHD, vysedávám v kavárnách a večer se vracívám na předměstí k rodičům," říká Veronique.