Streepová na glóbech poukázala na nebezpečí arogantní moci

Los Angeles - Americká herečka Meryl Streepová přijala v neděli na slavnostním večeru udělování Zlatých glóbů cenu za celoživotní dílo, ale ve svém šestiminutovém poděkování odvrátila pozornost od sebe a zaměřila se na politiku. Zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi vytýkala, že je arogantní. Budoucí hlava státu se vzápětí proti nařčení ohradila.

Streepová se vrátila k události z volební kampaně, kdy Trump veřejně napodoboval hendikepovaného novináře listu The New York Times Serge Kovaleského. Kovaleski trpí artrogrypózou, což je závažné kloubní onemocnění, které znetvořuje kluby.

Streepová řekla, že ji šokovalo chování osoby, která "se uchází o nejvyšší funkci v zemi". "Když jsem to viděla, zlomilo mi to srdce. Nedokážu na to zapomenout, protože to nebyl film, ale skutečný život. Tendence ponížit někoho na veřejnosti v případě, kdy to udělá někdo, kdo má moc, se promítne do života všech, protože je to jako povolit ostatním, aby činili totéž," řekla sedmašedesátiletá herečka. "Všichni prohrajeme, jestliže mocní lidé zneužijí své postavení k zastrašování ostatních," dodala.



Trump dnes v ranním rozhovoru s The New York Times prohlásil, že ho kritika liberálů "nepřekvapuje". "Nikdy jsem nikoho nezesměšňoval," řekl. projev Streepové prý neviděl, ale označil herečku za "milovnici Hillary", tedy jeho demokratické soupeřky v loňských volbách Hillary Clintonové.

V narážce na Trumpovy výroky k cizincům Streepová dále prohlásila, že "Hollywood je plný cizinců a lidí, kteří přišli odjinud. Když je všechny vyhodíme, budete se moci dívat jenom na fotbal a na bojová umění, což není umění," řekla horečka, jejíž projev mnozí poslouchali se slzami v očích, ale další se ošívali.

Na Trumpův plán stavění zdi v obraně proti imigrantům reagovala také Francouzska Isabelle Huppertová, která dostala cenu za herecký výkon v thrilleru Paula Verhoevena Elle. Poděkovala zahraničním novinářům, kteří o Zlatých glóbech rozhodují, za to, že ji ocenili za "francouzský film, jejž nizozemský režisér natočil v USA". "V tomto sále jsou lidé z celého světa, z Číny, Ameriky, z Evropy. Nečekejte od filmu, že bude stavět na hranicích zdi," řekla Huppertová.

Na výroky Streepové reagovalo mnoho jejích kolegů na twitteru. Režisér Michael Moore napsal, že to byla "dojemná chvíle, jaké se v televizi vidí zřídka". Herečka Juliette Lewisová napsala: "Meryl Streepová říká všechno, co je potřeba, důrazně a elegantně".



