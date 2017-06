Střelba a výbuchy ve filipínské Manile. Řádí Islámský stát

Podle agentury Reuters v hotelovém resortu v noci na pátek začalo střílet několik ozbrojenců, zřejmě použili i výbušniny. Jsou hlášeni zranění, pravděpodobně budou i mrtví. Podle filipínského serveru Inquirer napadli hotel maskovaní muži v černém. Byli nejméně dva. Cílem útoku bylo nejprve hotelové kasino.

Mluvčí filipínské armády uvedl, že ozbrojené síly a policie mají situaci pod kontrolou. Stanice BBC uvedla, že hotelový komplex byl kompletně evakuován.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men.