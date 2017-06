Střelba v newyorské nemocnici. Několik zraněných, útočník je mrtev

V 16:05 místního času padly v Bronx-Lebanon Hospital v newyorské čtrvti Bronx opakované výstřely. Podle zpráv neworské policie byl pachatel identifikován jako bývalý zaměstnanec nemocnice, který pronesl poloautomatickou zbraň pod lékařským pláštěm.

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow.