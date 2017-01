Střelec z Charlestonu Dylann Roof dostal trest smrti

Washington - Porota ve Spojených státech dnes odsoudila Dylanna Roofa, který předloni v kostele v Charlestonu v Jižní Karolíně zastřelil devět černošských věřících, k trestu smrti. Informovaly o tom světové tiskové agentury. Podle amerického ministerstva spravedlnosti je Roof prvním člověkem, který dostal na federální úrovní trest smrti za zločin z nenávisti.

Obviněný Dylann Roof.Foto: ČTK/AP

O Roofově vině rozhodla porota již v prosinci, nyní se rozhodovala mezi doživotním vězením a absolutním trestem, který požadovala obžaloba. Na uložení nejvyššího trestu se shodlo 12 porotců jednomyslně. Formálně soud Roofa odsoudí ve středu.

Běloch Roof předloni 17. června vnikl do kostela Africké metodistické episkopální církve v centru Charlestonu a po zhruba tři čtvrtě hodiny, které věřící strávili v modlitbách, začal střílet. Mezi devíti oběťmi masakru byl mimo jiné pastor napadeného kostela. Zabíjením černochů chtěl Roof podle svých slov dosáhnout návratu segregace či rozpoutat rasovou válku.

Podle agentury AFP přijal 22letý Roof svůj trest bez zjevných emocí. Dnes soudu obžaloba předložila deník, který si střelec psal v cele po svém zadržení. V něm mimo jiné uvádí, že za oběti neuronil ani slzu a že nelituje ničeho, co udělal.

Mladý muž, který se v závěrečné části procesu obhajoval sám, už dříve uvedl, že nemíní proti uložení trestu smrti nijak bojovat. Ani dnes nežádal porotu o to, aby jeho život ušetřila. "Mohl bych soud požádat o doživotní trest místo popravy, ale nejsem si jist, zda by to přineslo něco dobrého," konstatoval podle agentury AP. Roof rovněž prohlásil, že je nadále přesvědčen o potřebnosti svého činu.

Porota, která se dnes radila zhruba tři hodiny, shledala Roofa už v prosinci vinným ze všech 33 bodů obžaloby včetně devítinásobné vraždy, ozbrojeného přepadení a náboženské nenávisti.

