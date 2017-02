Zákaz prodeje bulváru naštval studenty. Rozdávají vlastní kopie

Členové studentské rady na londýnské Univerzitě královny Marie se rozhodli zakázat prodej bulvárních deníků The Sun, Express a Daily Mail na akademické půdě. Tímto rozhodnutím se zařadili do seznamu celkem třiceti institucí v Británii, které tyto publikace cíleně bojkotují. Podle některých studentů se jedná o nepřípustnou cenzuru a zásah do svobody slova.

Skupina univerzitních studentů tak nedávno pokryla budovu tamní studentské unie výtisky bulvárních novin na protest proti kontroverznímu rozhodnutí o jejich zákazu na akademické půdě.

Studentská unie oznámila, že její rozhodnutí bylo učiněno na základě toho, že noviny nestály za jejími hodnotami, kterými jsou "rozmanitost a začlenění", ale někteří studenti univerzity argumentují, že tento krok je forma cenzury a ohrožuje univerzitní život. Studenti proto začali rozdávat kopie deníku The Sun v areálu kampusu Mile End jako součást protestu proti tomu, co je dle nich nebezpečnou cenzurou na univerzitě.

Studentka Emily Dinsmore, která vedla tamní protesty, v rozhovoru pro The Independent uvedla: "Byla jsem naštvaná; 13 členů studentské rady hlasovalo pro zákaz… Se studenty nebyla v této otázce vedena žádná diskuse a proti návrhu byla hlasitá opozice, studentská unie toto vše ignorovala a tlačila dopředu svou vlastní agendu. Naše akce byla zábavná, ale zároveň je to vážný vzkaz, že cenzura na kampusu by měla být zamítnuta a že bychom měli bránit svobodu tisku. - i když třeba nesouhlasíte s tím, co konkrétní noviny vydávají," dodala protestující.

Bojkot bulvárních novin následuje podobné rozhodnutí učiněné londýnskou City University a také studentskými svazy ve městě Plymouth. V současnosti je také činěn tlak na soukromé společnosti, aby ukončily svou inzerci v médiích, jež dle kritiků šíří nenávist a témata jako je současná migrace pojímají čistě negativně.

Například titulní strana britského bulvárního deníku Daily Mail, která loni ostře napadla rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně Brexitu, obdržela více než tisíc formálních stížností u tamního regulátora médií IPSO.

V návrhu na zákaz prodeje bulvárních deníků v prosinci loňského roku studenti univerzity uvedli: "Studentská unie by měla i nadále stát v solidaritě s uprchlíky, migranty, etnickými menšinami a jinými marginalizovanými skupinami. Unie by měla i nadále stát za svým posláním, vizí a hodnotami jako je rozmanitost a začlenění. Proto by Studentská unie neměla prodávat nebo půjčovat The Daily Mail, The Sun, nebo The Daily Express ve svých prostorách, aby nepropagovala nenávistné útoky na tyto skupiny ze strany těchto deníků"

Jak dále ve svém vyjádření Studentská unie uvedla, návrh nezakazuje tyto noviny přinést nebo číst v areálech univerzity. "Je to obchodní bojkot, který zajistí, aby unie neprofitovala z prodeje těchto novin."

Mluvčí samotné univerzity řekla, že univerzita bude respektovat práva studentské unie rozhodovat o tom, co se prodává v jejích prodejnách.

