Su Ťij čelí zuřivé kritice. Odeberte jí Nobelovu cenu

/VIDEO/ Barmská ministryně zahraničí Do Aun Schan Su Ťij je faktickou vládkyní země a zároveň držitelkou Nobelovy ceny za mír. O to nemilosrdnějším výtkám nyní čelí ze strany kritiků, kteří jí vyčítají, že nekoná maximum pro ochranu muslimského etnika Rohingů. To v Barmě čelí eskalaci násilí, desítky tisíc uprchlíků přijala sousední Bangladéš.

Menšinoví Rohingové čelí v Barmě bezprecedentnímu útlaku. Od 25. srpna uprchlo do sousední Bangladéše již 164 tisíc příslušníků tohoto muslimského národa; OSN předpokládá, že se vlna vyšplhá na tři sta tisíc běženců. Vládkyně země Su Ťij čelí tvrdé mezinárodní kritice, která této držitelce Nobelovy ceny za mír v roce 1991 vyčítá nezájem o osud Rohingů. ČTĚTE TAKÉ: Su Ťij prvně k rohingské krizi: Na vině jsou falešné zprávy v zájmu teroristů Su Ťij se brání, "krize ve státě Rakhine u hranic s Bangladéšem zatížena obrovským ledovcem dezinformací". Vláda se podle ní pouze snaží ochránit všechny obyvatele, kteří v regionu žijí. Kritici v čele s převážně muslimskou Indonésií každopádně zveřejnili petici vyzývající k odebrání Nobelovy ceny této disidentce, v letech 1989-2010 internované vojenskou juntou.



Su Ťij má zastánce. Korespondent BBC Jonathan Head dal jejím tvrzením za pravdu s podotknutím, že značná část z 1,2 milionu tweetů, které se v posledních dnech věnovaly údajnému masakrování Rohingů, podle něj obsahuje nepravdivé informace. Například snímek, který šířil turecký vicepremiér Mehmet Şimşek, ve skutečnosti pochází z genocidy v africké Rwandě v roce 1994. ČTĚTE TAKÉ: Zaorálek se sešel v Barmě s nositelkou Nobelovy ceny Su Ťij Faktická vládkyně Barmy nicméně připustila, že falešné zprávy vznikají i proto, že vláda neumožňuje novinářům vstup do problematického regionu. „Pokud by do oblasti mohla OSN nebo lidskoprávní organizace, zjistily by, co se v ní skutečně odehrává a současné dezinformace by ustaly,“ je přesvědčena Su Ťij, které v žádném případě odebrání prestižní ceny nehrozí. "Nobelův výbor hodnotí úsilí laureáta jen před udělením ceny," vysvětlil šéf Nobelova výboru Olav Njölstad. Exodus etnika Rohingů:

