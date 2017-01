Súdánský soud vyslechl obhajobu vězněného Čecha Petra Jaška

Chartúm/Praha/Brusel - Soud v súdánské metropoli Chartúmu tento týden vyslechl obhajobu českého občana Petra Jaška, který v této africké zemi čelí obvinění z protistátní činnosti a dalších zločinů. Přizvaní svědci uvedli, že Jašek pouze předal šek na léčbu zraněného studenta Alího Umara a nesnažil se financovat rebelská hnutí, jak tvrdí obžaloba. Konečný verdikt by měl padnout 23. ledna. Ve středu o tom informoval mluvčí europoslance Tomáše Zdechovského, který se v případu angažuje.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/ZUMA/A Critica

Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015, podle české diplomacie byl na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Súdánské úřady proti Jaškovi a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu.

Organizace Release International na svém webu napsala, že čtveřice je stíhána za financování protivládních hnutí v Dárfúru a v Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle této organizace pouze chtěli pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci. Podle tohoto zdroje policie u Jaška na chartúmském letišti našla stvrzenku o předání 5000 dolarů na léčebné výdaje pro popáleného studenta. Český občan byl okamžitě zatčen.



Za Jaška se v říjnu postavil společnou rezolucí Evropský parlament. V prosinci sledovali soudní stání s Jaškem v Chartúmu i zástupci ambasády Evropské unie. "Neziskové organizace i diplomaté působící v Súdánu potvrzují pozitivní dopad obrovského mezinárodního zájmu o spravedlivý proces v případu Petra Jaška a jeho tří spoluvězňů. Jednoho z obviněných už dokonce pro nedostatek důkazů propustili, a to vnímáme jako pozitivní signál," uvedl europoslanec Zdechovský, který je v dlouhodobém úzkém kontaktu jak s mezinárodními organizacemi, tak s mnoha zahraničními diplomaty.



"Výsledek je stále nejistý, ale pevně věřím, že vše nakonec dobře dopadne a Petr Jašek se brzy vrátí do České republiky," dodal Zdechovský.

