Hvězdný surfař vyzval Irmu, hurikán mu zlomil vaz

/VIDEO/ Zander Venezia byl surfařský profesionál, ač měl pouhých šestnáct let, už se účastnil prestižní Světové surfařské ligy (WSL). Touha po "životní vlně" jej bohužel ve čtvrtek stála život. Onu vlnu přinesl k břehům jeho rodného Barbadosu hurikán Irma. Mladíka doslova hodila na útes, nebylo mu pomoci.

"Bude to zážitek, který už nikdy nemusí přijít, kámo," sliboval profesionální surfař Venezia svému kumpánovi Dylanu Gravesovi před tím, než se s surfy v podpaží vydali na rozbouřené moře poblíž barbadoské pláže Box by Box.

Bylo ve čtvrtek před polednem. Dvojice se vydala na svou první, asi desetimetrovou vlnu vyvolanou hurikánem Irma, úspěšně ji zdolala. "Bylo to nejvíc, co jsem kdy zažil," užíval si Zander, který se s Dylanem okamžitě vydal na další vlnu, tu osudnou.

"Vyneslo ho to příliš ke břehu, do mělčin, kde ve zběsilé rychlosti narazil do útesu, odkrytého vlnou," svědčil posléze Dylan, "byl v bezvědomí, hlavu v podivné poloze, všude krev."

Zander Venezia v akci:

Irma neslábne

Smršť, která v pátek zmírnila z pátého na čtvrtý stupeň intenzity, směřuje k jihovýchodu Spojených států amerických. Florida nařídila evakuaci půl milionu lidí, stejně jako v sousední Georgii tu platí nejvyšší stupeň ohrožení. Irmu, která si do pátku vyžádala nejméně deset obětí, tu očekávají v neděli a pondělí.