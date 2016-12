Svátky byly plné neklidu a smrti: poslední let Alexandrovců, dozvuky Berlína

Výčet událostí tohoto roku je jedna nekončící černá kronika. Posledních dvanáct měsíců by mohlo soutěžit o titul Rok atentátů, Rok válek, nebo Rok plný slz.

Zdálo se, že přestřelka v milánských ulicích den před Štědrým dnem, při které byl italskými policisty zastřelen pravděpodobný pachatel „kamionového atentátu" z berlínského tržiště, Tunisan Anis Amri, bude posledním černým dnem roku 2016.

Bylo to jen zbožné přání. V neděli 25. prosince přišel blesk z čistého nebe. Několik kilometrů od ruského letoviska Soči se pár minut po startu zřítil vojenský dopravní letoun TU-154 s 91 lidmi na palubě.

Jenže 64 cestujících patřilo ke světoznámému armádnímu pěveckému souboru Alexandrovci. Dvě třetiny uměleckého tělesa, jehož koncerty jsou na dlouhou dobu dopředu vyprodány, zahynuly.

Letadlo mířící do syrského Aleppa, kde měli Alexandrovci údajně vystoupit na oslavě osvobození města, přestalo s řídicí věží letiště v Soči komunikovat krátce po startu.

Zastávka v Soči nebyla plánovaná

Okamžitě se vyrojily spekulace o teroristickém činu. Vedení armády potvrdilo, že letadlo pilotoval zkušený letec, který měl nalétáno 3500 hodin. Letoun prošel od 80. let třemi generálními opravami.

Spekulacím o možném výbuchu už ve vzduchu nahrává skutečnost, že trosky TU-154 se nacházely na veliké ploše Černého moře. Velení ruského letectva však uvedlo, že tankovací zastávka v Soči byla neplánovaná, k letadlu se během čekání na letištní ploše nepřiblížil nikdo nepovolaný, aby do letadla vnesl zavazadlo s výbušninou. Hlavními pracovními verzemi tak zůstává, že se do motoru mohl dostat nějaký předmět, dále nekvalitní palivo, které mělo za následek ztrátu tahu a zastavení motorů, chyba v pilotování a technická porucha letadla, uvedla v prohlášení ruská tajná služba FSB. Prezident Putin pověřil vyšetřováním premiéra Dmitrije Medveděva.

V pondělí 26. prosince byl v Rusku vyhlášen den státního smutku. Z moře u Soči mezitím záchranáři vytáhli třináct těl a část trupu.

Gott a Vondráčková: Jsme hluboce zasaženi

Soubor měl před neštěstím celkově 86 členů, devět sólistů a 64 zpěváků v mužském sboru, 38 členů orchestru a 35 tanečníků a tanečnic. Turné Alexandrovců v Česku ale příští rok v květnu podle pořadatelské agentury bude. I když jeden ze zpěváků souboru uvedl, že na palubě zříceného letounu byli takřka všichni členové pěvecké části s výjimkou tří sólistů.

K tragédii souboru se vyjádřili i čeští umělci. Zpráva silně zasáhla Karla Gotta. „Vzpomínku na společná vystoupení by si rád uchoval ve své mysli," citovala umělce jeho mluvčí Aneta Stoltzová.

„Je to šokující zpráva, která mi ve sváteční den zasadila hlubokou ránu do srdce," uvedla Helena Vondráčková. Se souborem měla v příštím roce vystupovat na turné po Slovensku.

Pachatel masakru zastřelen

Miláno – Nedaleko severo-italského Milána zastřelila den před Štědrým večerem policie Tunisana Anise Amriho, který je považován za pachatele útoku na vánoční trh v Berlíně. Čtyřiadvacetiletého Amriho zastavila ve tři hodiny ráno ve městě Sesto San Giovanni poblíž Milána během rutinní kontroly hlídka dvou policistů. Hledaný Tunisan sáhl do batohu pro zbraň a na policisty vystřelil. Jednoho z nich zranil na rameni. Při pokusu o útěk Amriho další policista zastřelil. Dohady panují o tom, proč se Amri bez problémů dostal vlakem přes Francii až do Itálie.

Jednou z 12 obětí na berlínském tržišti byla i Češka Naďa Čižmárová, která v Německu žila a pracovala s manželem několik let.

V Tunisku byli rovněž zatčeni tři lidé jako Amriho možní spolupracovníci. Současně se zde konaly demonstrace proti terorismu a proti vracení údajných extrémistů z Evropy do této severoafrické země.

Starý a známý svět končí. Nová doba si žádá silné osobnosti

Hroutí se státy, městy otřásají výbuchy, miliony lidí putují z kontinentu na kontinent. Uhlazení politici odcházejí, přicházejí vůdci silných slov. Svět se podobá tomu, co nastalo po 1. světové válce. Mizí staré a pevné jistoty, masy vzhlížejí s nadějí k pevné ruce.

Americký týdeník TIME zvolil Donalda Trumpa Osobností roku. Dostal přezdívku Prezident Rozdělených států amerických. Nejde o to, jestli je dotyčný dobrý, nebo špatný. Jde o to, jak výrazně taková osobnost promluvila do světového dění. Donald Trump, americký Andrej Babiš, nový americký prezident, ovlivnil světovou politiku víc, než se čekalo. Ještě vloni mu předpovídali mnozí renomovaní komentátoři krach a pád do zapomnění. Ale muž, který byl označován za „republikánského klauna" se stal 45. americkým prezidentem.

Ruský prezident Vladimir Putin dokázal po ekonomických sankcích udělených za okupaci Krymu získat překvapivě iniciativu do ruských rukou. Poslal letectvo a vojáky do Sýrie na pomoc režimu prezidenta Bašára Asada a přispěl k posílení jeho silně oslabené pozice.

Německá kancléřka Angela Merkelová se kvůli uprchlické krizi potýkala s kolísavou přízní německé veřejnosti i politických spojenců. Těžkou ranou pro ni byl několik dní před Vánoci kamionový útok v Berlíně.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odolal vojenskému puči a využil ho k upevnění osobní moci. Postavil se do role neomezeného vládce, tvrdě potlačil opozici. Několikrát vystoupil ostře proti Evropské unii kvůli migrační vlně. Obnovil a posílil vztahy s Ruskem.

Nigel Farage, spoluzakladatel a dlouholetý předseda britské UKIP, strany bojující za nezávislost Velké Británie, opustil předsednické křeslo 4. července 2016, pár dní po referendu, které rozhodlo o odchodu země z Evropské unie: „Mým cílem bylo dostat Británii z Evropské unie. Svoji misi jsem splnil."

Inspirující příběhy roku 2016

Vyhrát nad ropovodem? Siouxové to dokázali

Washington – Vítězné tažení bílého muže savanou se nekonalo. Příběh jako vystřižený z dobývání Divokého Západu v 19. století měl tentokrát pro původní obyvatele Ameriky šťastný konec. Americké úřady zrušily povolení vést trasu nového ropovodu přes sporný úsek u rezervace indiánského kmene Siouxů v Severní Dakotě. Co vlastně je ropovod Dakota Access? Stavba za 3,8 miliardy dolarů (96 miliard Kč) má spojit ropná pole Severní Dakoty s rafineriemi ve státě Illinois. Téměř 1900 kilometrů dlouhý projekt, vedoucí přes čtyři americké státy, je téměř dokončen, zbývá pouze úsek, jenž křižuje zdroje pitné vody zásobující siouxskou rezervaci Standing Rock. Podle Siouxů by ropovod narušil posvátná území, kde jsou pohřbeni jejich předci, a ohrozil by zdroje pitné vody. Protesty během podzimu 2016 podpořilo několik celebrit, například rockeři Dave Matthews a Neil Young, a také senátor Bernie Sanders. Naposledy se k protestu přidaly tisíce válečných veteránů.

Chlapec s rakovinou dostal desítky tisíc vánočních pohledů. Zřejmě naposled

Londýn – Desítky tisíc vánočních pohledů dostal letos od lidí po celém světě Bradley Lowery, pětiletý britský chlapec trpící nevyléčitelnou formou rakoviny, který je fanouškem fotbalového týmu Sunderland. Jako dárek mu hráči klubu dali možnost zahájit fotbalové utkání proti Chelsea.

Klub Sunderland chlapce již v minulosti pozval na zápasy jako čestného hosta. Bradleyho případ vzbudil velký ohlas na sociálních sítích. Twitterový účet věnovaný jeho příběhu sleduje skoro 27 000 lidí. S nápadem poslat chlapci vánoční pohlednice přišel fanoušek fotbalového Evertonu. Pohlednice, ale i dary a peníze začaly chodit ze všech koutů světa, například i z Nového Zélandu nebo Jižní Koreje. Lékaři chlapci v roce 2013 diagnostikovali neuroblastom, což je nejčastější zhoubný nádor u dětí.

I přes léčbu, na kterou dárci přispěli 700 000 librami (asi 22,5 milionu korun), se nemoc letos v červnu vrátila. Lékaři následně oznámili, že se jedná o nevyléčitelnou formu a že chlapci zbývá jen pár měsíců života.

Vypátral katy svého praděda

Moskva – Denis Karagodin, který po letech vypátral v řadách sovětské tajné policie katy svého předka, získal cenu „Občanská iniciativa". Při přebírání ceny poznamenal, že bádání, vedené od roku 2012, nelze považovat za iniciativu – za ni spíše považuje to, že se mu ozvala vnučka jednoho z „tajných", kteří v lednu 1938 jeho pradědečka Stěpana, obviněného ze špionáže, zastřelili, a požádala jej o odpuštění. „Cílem mého dopisu je prostě říci, že teď vím o tak hanebné stránce v dějinách naší rodiny a jsem plně na vaší straně," napsala Julia, vnučka pracovníka ministerstva vnitra Nikolaje Zyrjanova.

Tváře, které odešly navždy

Významné politiky (a některé další osobnosti), kteří zesnuli tento rok, spojovalo jedno: zemřeli v požehnaném věku od 86 do 97 let.



9. 1. Jasutaró Koide, nejstarší známý muž světa zemřel ve věku 112 let, jen dva měsíce před svými 113. narozeninami.

16. 2. Butrus Butrus-Ghálí (93), bývalý generální tajemník OSN.

1. 3. Hans-Dietrich Genscher (89), bývalý ministr zahraničí SRN, který v listopadu 1989 v Praze na velvyslanectví oznámil uprchlíkům z NDR, že mohou odcestovat do Západního Německa.

24. 8. Walther Schell (97), bývalý prezident SRN.

2. 9. Islam Karimov (88), uzbecký prezident, vládl déle než čtvrt století.

28. 9. Šimon Peres (93), bývalý izraelský prezident.

5. 10. Michal Kováč (86), bývalý slovenský prezident.

13. 10. Pchúmipchon Adundét (88) thajský král, vládl 70 let, nejdéle vládnoucí panovník na světě.

15. 11. Sixto Durán-Ballén (95), bývalý ekvádorský prezident z let 1992 až 1996.

20. 11. Konstantinos Stefanopulos (90), bývalý řecký prezident z let 1995 až 2005.

25. 11. Fidel Castro (90), kubánský revolucionář a bývalý prezident.

Ivan Mikojan (89), ruský letecký konstruktér.

8. 12. John Glenn (95), první americký kosmonaut, který v roce 1962 obletěl Zemi.

Kalendárium

Leden

V Bavorsku vypršela autorská práva na Hitlerův manifest Mein Kampf.

Rusko přiznalo více než milion lidí nakažených HIV.

V USA padl sázkový jackpot 1,59 miliardy dolarů.



Únor

Papež František I., patriarcha pravoslavné církve Kirill a Fidel Castro se setkali na Kubě.



Březen

Sebevražedné atentáty v Bruselu – 32 obětí na letišti a v metru nedaleko sídla Evropské komise.



Duben

Média zveřejnila přes 11 milionů dokumentů tzv. Panama Papers, akta zmiňující firmy operující v daňových rájích.



Květen

Švýcarské město Zug oznámilo, že bude jako první na světě přijímat kybernetickou měnu bitcoin za služby místních úřadů.



Červen

Britští voliči odhlasovali vystoupení země z EU.



Červenec

Neúspěšný pokus o vojenský puč v Turecku.

Rakouský ústavní soud zrušil výsledky prezidentských voleb.



Srpen

Mezi kolumbijskou vládou a povstaleckou skupinou FARC začalo po 52 letech platit trvalé příměří.



Září

Papež František svatořečil misijní pracovnici Matku Terezu z Kalkaty.

V ruských parlamentních volbách zvítězila vládní strana Jednotné Rusko.



Říjen

Polský parlament odmítl kontroverzní návrh zákona, který prakticky předpokládal zákaz potratů. Zamítnutí předcházely velké demonstrace žen v ulicích polských měst. Potraty by jinak byly možné jen při ohrožení života matky.

Společnost Samsung zastavila výrobu a prodej mobilních telefonů Galaxy Note 7 kvůli problémům s přehříváním a výbuchy baterie. Německý výherce získal v Eurojackpotu 90 milionů eur (2,4 miliardy Kč).



Listopad

Prezidentské volby v USA skončily vítězstvím republikánského kandidáta Donalda Trumpa, soupeřka Hillary Clintonová získala více hlasů, ale méně volitelů.



Prosinec

Alexander Van der Bellen zvítězil v opakovaných rakouských prezidentských volbách.

Po čtyřech letech občanské války v Sýrii obsadili vládní vojáci povstaleckou východní část Aleppa.

V Ankaře byl při vernisáži výstavy obrazů zavražděn tureckým policistou ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov.

