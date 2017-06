Světovým podnikatelem roku 2017 je Murad Al-Katib, obchodník s luštěninami

Kanadský podnikatel byl tímto titulem oceněn na sobotním slavnostním večeru v Monte Carlu. Udělila mu ho porota, která vybírala ze 49 podnikatelů. Českou republiku zastupoval majitel společnosti Tescoma Petr Chmela.

Světovým podnikatelem roku je kanadský obchodník s luštěninami Murad Al-KatibFoto: Studio Phoenix

Al-Katib začínal s podnikáním v roce 2003 a jeho firma se stala za tu dobu nejrychleji rostoucím dodavatelem čočky, cizrny a hrachu. Obrat jeho firmy AGT Food se nyní pohybuje kolem 1,5 miliardy dolarů a společnost zaměstnává dva tisíce lidí na pěti kontinentech. Jak konstatovala porota, k jeho vítězství přispěl i každoroční růst tržeb o více než 100 milionů dolarů. Kanaďan ovládá přibližně 23 procent světového trhu s čočkou, kterou vyváží do 120 zemí.

Murad začal v roce 2003 AGT Food and Ingredients a od té doby se stal největším vertikálně integrovaným dodavatelským řetězcem pro čočku, cizrnu a hrach. Podnikání se stalo veřejností v roce 2007 a má tržby ve výši 1,49 miliardy USD, přičemž více než 2 000 zaměstnanců na pěti kontinentech. Společnost AGT Food and Ingredients každoročně v uplynulých pěti letech trvale zvyšuje tržby v průměru o více než 100 milionů USD. Společnost vyváží přibližně 23% světového obchodu s čočkou do více než 120 zemí světa.

Jim Nixon, jeden z představitelů pořádající organizace EY na jeho adresu uvedl: „Porota dospěla k jednomyslnému rozhodnutí. Murad je ve svém podnikání neuvěřitelně energický, dokázal zhodnotit své úsilí, má organizační schopnosti a dokázal se rychle rozvíjet. Navíc prosazuje ekologicky udržitelné postupy, které pozitivně ovlivňují přírodu."

Sám oceněný měl radost z toho, že se mu daří dodržovat to, k čemu se jeho firma AGT od začátku zavázala – k budování udržitelného podnikání. „Rozvíjeli jsme nás podnik a změnili jsme kanadské zemědělství."

Zásluhou jeho podnikání je dnes Kanada největším pěstitelem a vývozcem čočky na světě. V posledních letech se mu podařilo začlenit do firmy 17 dalších společností v různých zemích světa a rozšířit značně nabídku i v oblasti pěstování a dodávek rýže, výroby těstovin, různých potravinářských přísad a vláknin.

Murad Al-Katib také přispívá k potravinové pomoci v současné uprchlické krizi v Sýrii, jeho řetězec dodal například čtyři miliony potravinových balíčků v rámci pomoci uprchlíkům. V roce 2016 se mu dostalo ocenění OSN, stal se laureátem ceny Světový občan Kanady. V březnu 2017 obdržel jako jeden ze čtyř v norském Oslu cenu Podnikáním za mír.