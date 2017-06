Švýcarský kapitán nechce na lodi Američany ani jejich peníze

Žádní Američané. Žádné americké peníze. Vy chráníte svůj byznys. Já chráním svou planetu. To je uvítací plakát, který si nalepil na své plavidlo kapitán turistické výletní lodi v přístavu Ouchy ve švýcarském Lausanne. Varování vyvolalo ihned velkou pozornost.

Ženevské jezeroFoto: Damian Morys/WikimediaCommons

Důvod? Kapitánovi a současně majiteli lodi Olivierovi Hangellimu se nelíbí, že Donald Trump odmítl pařížskou klimatickou dohodu. Plakát je umístěný na lodi, která je součástí veletrhu solárních člunů na Ženevském jezeře. Opravdu se na loď žádný Američan nedostane? Vždyť těch, ,kteří chrání životní prostředí, je hodně a proti Trumpovu rozhodnutí už protestovaly desítky amerických měst.

Majitel společnosti provozující lodní výlety, říká, že plakát není „zákazem", Američané jsou na jeho lodi vítáni. „Měli by být ale připraveni na to, že se může diskoutovat o tom, co Trump udělal." Hangellimu vadí, když představitel nejmocnější země světa může rozhodovat o tom, že nedodržením dohody ovlivní životy celé planety.

„Pracuji na podpoře obnovitelných zdrojů už deset let, protože si myslím, že musíme přírodu a podnebí uchovat," dodává Hangelli s tím, že na obnovitelné zdroje dává značné finanční prostředky.