Tajné služby USA: Kampaň, která měla ovlivnit volby, nařídil Putin

AKTUALIZOVÁNO

Miami (USA) - Střelba na mezinárodním letišti ve městě Fort Lauderdale na Floridě si dnes vyžádala pět obětí a více než desítku zraněných. Osm osob bylo převezeno do nemocnice. Uvedla to s odvoláním na místní policii televize CNN. Policie zadržela jednoho podezřelého a vyloučila, že by na letišti byl další střelec. Motiv útoku policie neuvedla.