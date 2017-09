Supertajfun Talim se řítí na Tchaj-wan. Ostrov ruší lety a chystá evakuaci

/VIDEO/ Živel by měl udeřit na severu a severovýchodě ostrova nejsilněji ve středu a v noci na čtvrtek místního času. Podle některých předpokladů by ale do té doby mohl zesílit až na supertajfun.

dnes 07:38 SDÍLEJ:

Tchaj-wan očekává příchod tajfunu Talim, který má udeřit i na hlavní město Tchaj-pej, a dále pokračovat do Číny jako supertajfun. V pátek by se měl přiblížit k Japonsku. Tajfun Nesat v červenci na Tchaj-wanu zatopil ulice i domy: Na ostrově probíhá částečná evakuace, tchaj-wanské aerolinky zrušily některé lety a námořní služba je v pohotovosti. Čínská média uvedla, že pokud tajfun zesílí, muselo by se evakuovat až půl milionu lidí. ČTĚTE TAKÉ: Chlapec spadl do vulkánu, rodiče ho zachraňovali. Všichni zemřeli Podle tchaj-wanské Ústřední meteorologické kanceláře by měl tajfun přinést silný vítr a déšť. Vítr by mohl dosáhnout 137 kilometrů za hodinu a v nárazech zesílit až na 173 kilometrů za hodinu. Tchaj-wanská vláda zvažuje, že ve čtvrtek kvůli tajfunu zavře finanční trhy, firmy a školy. Druhý největší dodavatel oleje na ostrově, Formosa Petrochemical Corporation, se připravil na uzavření přístavu pro dodávky, pokud to bude nutné. Čeká ale na nařízení vlády. Na Tchaj-wanu jsou na tajfuny zvyklí, přípravu na ně ale nezanedbávají potom, co v roce 2009 tajfun Morakat zničil celý ostrov. Při následných sesuvech půdy tehdy zemřelo téměř 700 lidí. ČTĚTE TAKÉ: Irma na Panenských ostrovech osvobodila sto vysoce nebezpečných vězňů

Autor: Radka Kopecká