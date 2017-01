Telička je kandidátem na funkci místopředsedy europarlamentu

Brusel - Europoslanec Pavel Telička by se mohl příští týden stát jedním ze 14 místopředsedů Evropského parlamentu. Do funkce jej navrhuje jeho liberální frakce ALDE spolu se stávajícím místopředsedou Alexandrem Lambsdorffem. Řekl to sám europoslanec a informaci potvrdily další zdroje z ALDE.

Europoslanec Pavel Telička.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Včera (ve středu) byro rozhodlo o kandidátech za naši frakci: Telička, Lambsdorff v tomto pořadí," řekl Telička. Kandidatury na místopředsednické funkce ale podle něj ještě ovlivní osud nominace šéfa ALDE Guye Verhofstadta na funkci předsedy europarlamentu. Čtěte také: Pavel Telička (za ANO): Zeman se k unii nechová jinak než Klaus O obsazení svých vrcholných postů bude Evropský parlament rozhodovat ve Štrasburku příští týden. Výsledek je nyní otevřený, jednotlivé frakce se dosud nedokázaly neformálně dohodnout na klíčovém obsazení pozice předsedy europarlamentu, kterou opouští německý socialista Martin Schulz. Pokud někdejší eurokomisař Telička, zvolený do europarlamentu v roce 2014 jako nestraník za Hnutí ANO, uspěje, stane se v pořadí čtvrtým Čechem ve funkci místopředsedy EP. V letech 2012 až 2014 ji zastával Oldřich Vlasák (ODS), před ním v letech 2009 až 2012 Libor Rouček (ČSSD) a ještě dříve v letech 2004 až 2007 Miroslav Ouzký (ODS). Čtěte také: Vláda na Sokolovsko kašle, slyšel Pavel Telička kritiku

Autor: ČTK