Teroristé v Egyptě hrozí dalšími útoky na křesťany

Egyptská teroristická skupina napojená na takzvaný Islámský stát (IS) dnes na internetu zveřejnila video sebevražedného atentátníka, který loni v prosinci v kostele v Káhiře zabil téměř 30 lidí. Dvacetiminutové video komentuje extremista, který tvrdí, že islámští radikálové útoky na koptské křesťany znásobí. .

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP

Koptové tvoří asi deset procent egyptské populace a jsou dlouhodobě oblíbeným terčem islamistických extremistů.

Video zveřejnila skupina Sinajská provincie, jejíž členové v listopadu 2015 přísahali věrnost vůdci IS abú Bakrovi Bagdádímu. Tehdy skupina opustila svůj původní název Ansar Bajt al-Makdis. Přičítá se jí odpovědnost za zabití stovek lidí, především vojáků a policistů. V dnešním videu ale skupina vyměnila dosavadní logo za nové, ve kterém je namísto "Sinajská provincie" nápis "Islámský stát v Egyptě". To by mohlo symbolizovat snahu organizace rozšířit se napříč zemí, upozorňuje agentura Reuters.

Islámští radikálové několikrát tento měsíc zaútočili na kopty ve městě Aríš na severu Sinaje, nejméně tři zabili.

Na dnešním videu se objevuje útočník, který v prosinci spáchal bombový útok uvnitř koptského kostela v Káhiře, při kterém zemřelo 28 lidí, hlavně žen a dětí. Video zahrnuje i části proslovů, ve kterých se koptští duchovní, soudci a obchodníci nelichotivě vyjadřují o muslimské většině. Islamistický vypravěč následně tvrdí, že křesťané v Egyptě si už nezaslouží státní ochranu, protože jsou "bezvěrci", jež posilují Západ na úkor muslimských států. Dodává, že prosincový útok je "pouhým začátkem".

Koptští křesťané patří k nejstarším křesťanským komunitám na světě. Radikálové znásobili své útoky na koptské kostely, když armáda v roce 2013 svrhla někdejšího islamistického egyptského prezidenta Muhammada Mursího. Současného prezidenta Abdal Fattáha Sísího tehdy podporovala většina koptů.

Sísí opakovaně ujišťoval egyptskou křesťanskou komunitu, že má jeho podporu a během koptských svátků navštívil hlavní svatostánek koptské ortodoxní církve v Káhiře. Mnozí koptové však tvrdí, že se od roku 2014, kdy se Sísí ujal funkce, změnilo málo a útoky islámských radikálů na kopty pokračují.

