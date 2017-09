Chrám Sagrada Família byl vyklizen kvůli hrozbě teroru. Byl to planý poplach

Kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek považuje úlohu prezidenta spíše za reprezentativní. Při dodržování prezidentských pravomocí by nechtěl jít k hraně ústavy, natož na hranu nebo za ni. Kdyby byl zvolen, neuděloval by milosti a omezil by počet lidí oceněných státním vyznamenáním. Na zahraniční cesty by chtěl jezdit hlavně do okolních zemí a na západ od českých hranic. Za priority, které by chtěl prosazovat, označil zvýšení prestiže sportu a snahu dostat ke sportování děti.