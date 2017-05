Těžký život řeckého penzisty. Důchod mu snížili už jedenáctkrát

Představte si, že jste před osmi lety pobírali důchod deset tisíc korun. A teď vám stát vyměřil pouhých šest tisíc a přitom ceny základních životních potřeb nebo nájmy šly o desítky procent nahoru. Takové pocity zažívají současní řečtí důchodci. Jejich penze už stát ořezal jedenáctkrát a chystá se k dalším redukcím.

Snížení řeckých na o čtyřicet procent oproti stavu v roce 2011 by se mělo naplnit kolem roku 2020. Řecko se totiž nyní topí nejen ve stále častějších stávkách, ale hlavně v nesplácených dluzích. Řecký stát má „sekyru" u Mezinárodního měnového fondu (MMF), Evropské centrální banky (ECB) a Evropské komise už 320 miliard eur. Doslova za rohem je největší letošní splátka, která činí 7,5 miliardy eur (většinu dluží ECB). Aby ji mohli svým věřitelům odeslat, požadují půjčku alespoň 6 miliard eur. Jenže evropské kapsy jsou (zatím) zavřené.

Sebereme důchodcům, zaplatíme dluhy

Hovoří se o tom, že dluhy by mohla snížit Francie, případně Německo, nebo je dokonce odpustit. Ale o tom nechtějí všechny státy eurozóny slyšet. Sousední Slováci poslali Řekům půjčku „jenom" jeden a půl miliardy eur a ozvali se, že ji chtějí do posledního centu zpátky. Odpouštění závazků je citlivé i pro podstatně bohatší Němce, tam se o tom před zářijovými parlamentními volbami nikdo neodvažuje hovořit. Pokud by Němci na odpouštění nebo snižování dluhů přistoupili, tak až na podzim nebo v zimě 2017.

Toto pondělí, kdy se v Bruseli sešli ministři financí eurozóny, nechal se německý strážce státní kasy Wolfgang Schäuble slyšet, že odpuštění nebo snížení dluhů je „věcí strukturálních změn". K těm sice Řecko v uplynulých letech již několikrát přistoupilo, ale ne dosti razantně.

Jenomže pro Řeky je dobrý každý den. Pro řecké důchodce obzvláště. A bude hůř. Protože teď vyslala řecká vláda věřitelům vzkaz, že je ochotná ubrat právě svým penzistům, čímž by odpadly dosti významné výdaje. Za to by ale požadovali nějaké ty dlužné odpustky.

Měsíčně za 16 až 24 tisíc korun

Jenže proti vládnímu nápadu, který nezůstal v tajnosti, protestovaly minulý týden tisíce Řeků, nejezdili například trajekty k ostrovům, stávkovali letečtí dispečeři, teď zase nepojedou vlaky. A další demonstrace na sebe nedají čekat.

Nové státní restrikce, které Řecko ohlásilo, se nejvíc dotknou právě seniorů. Budou to oni – pokud návrh projde – kdo pomůžou zadlužené zemi ušetřit většinu z plánovaných 4,9 miliard eur. Příští rok by měly penze klesnout o 18 procent. Také se má od roku 2020 snížit hranice pro nezdaněnou mzdu. Pokud by tento plán zafungoval, chystá se řecká vláda ulehčit nižšími daněmi. Ale to je zatím v blízkém nedohlednu.

Dnes bere penzista v Řecku v průmětu 900 eur (asi 24 000 korun). Což je například trojnásobek slovenských průměrných důchodů (kolem 9000 korun), pokud srovnáme úroveň v eurozóně. Jenže podle statistik na devítiseteurový důchod nedosáhne téměř polovina řeckých seniorů. Ti mají i méně než 600 eur (16 tisíc korun).

Éra bohatých řeckých důchodců skončila

Přitom průměrný důchod dosahoval v Řecku před lety hranici 1500 eur a byl v průlměru třetí nejvyšší v Evropě. Výš byli jen Lucemburčané (v přepočtu 81 tisíc korun a Norové (48 tisíc korun). Řekové tak předstihovali bohaté Dány, Němce, Švýcary a další evropské seniory.

Kromě toho se podstatně prodloužil i věk odchodu do penze. Ze 62 na 62 let. Míra nezaměstnanosti dosahuje na Peloponéském poloostrově 23 procent, v kategorii mladých lidí kolem 25 let je až 40procentní.

Státní dluh Řecka dosahuje nyní 184 procent HDP. Pokud by stát plnil veškeré požadavky věřitelů a dostal případně třetí záchranný balíček, v roce 2030 by mělo zadlužení spadnout na 160 procent HDP. MMF však varuje, že bez ještě tvrdších reforem by se státní dluh vyšplhal v roce 2060 na 300 procent.