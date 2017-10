Theresa Maybe? Britská premiérka opět terčem kritiky kvůli stanovisku k brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová odmítla v rozhovoru říci, zda by nyní, pokud by proběhlo další referendum, hlasovala pro brexit. Z opozice se na ni následně snesla kritika. Zaznělo, že se opakovaně vyhýbá odpovědi na otázku, která bude definovat osud Británie po příští generace. Odmítla komentovat také spory uvnitř Konzervativní strany. Naznačila však, že obsazení některých ministerstev čekají změny.

Kauza nyní plní přední stránky britských médií. Agentura Reuters podotýká, že situace je trochu problematičtější v tom, že Mayová v době před referendem v červnu 2016 hlasovala pro setrvání Británie v EU. Poté, co David Cameron rezignoval, se však dostala do čela vlády s úkolem vyvést zemi z Unie. Poté začala prosazovat takzvaný tvrdý brexit.

V rozhovoru pro stanici LBC však na přímou otázku, zda by v současné době hlasovala pro brexit, nejprve odpověděla, že se takovými hypotetickými otázkami nebude zabývat. Moderátor Iain Dale se však nedal odbýt a několikrát svou otázku zopakoval. Mayová posléze vyhýbavě uvedla, že jejím úkolem je nyní dokončit to, o čem lidé hlasovali.

"Hlasovala jsem pro setrvání v EU a měla jsem k tomu dobré důvody. Situace se však mění. Chcete po mně vědět, jak bych hlasovala, ale podmínky jsou nyní úplně jiné, mezinárodní i ekonomické.“ uvedla. "Všichni bychom se nyní měli zaměřit na to, abychom brexit provedli co nejlépe," dodala. Posléze uvedla, že by mohla odpovědět jednoduše ano nebo ne, ale nebylo by to od ní upřímné. "Minule jsem brala v potaz všechny faktory a pak se rozhodla, nyní bych to udělala stejně," uvedla.

Toho se chytla i opozice, která dlouhodobě kritizuje konzervativce při dojednávání podmínek brexitu. Náměstkyně předsedy Liberálních demokratů Jo Swinsonová serveru The Guardian sdělila, že „je zarážející, jak i premiérka není přesvědčena o přístupu vlády k vyjednávání brexitu“. Podobná kritika zazněla i z tábora labouristů.

Britská média tak premiérku ve svých plátcích označují jako "Theresu Maybe". Podle listu nejčtenějšího britského listu The Sun byli příznivci brexitu reakcí Mayové uraženi.

Hovořilo se také o sporech uvnitř Konzervativní strany. Ministr zahraničí Boris Johnson totiž nedávno představil vlastní vizi brexitu. Ta se v mnohém lišila s plány konzervativců. Podle Mayové se však nejedná o žádný konflikt a Boris Johnson prý souhlasí s tou verzí brexitu, kterou určila vláda.

Zároveň však britská premiérka nevyvrátila zvěsti, že se v následujících týdnech chystá obměna ve vedení několika ministerstev. V politických kruzích se spekuluje, že obětí personálních změn má být i Johnson.

Nepříjemných zpráv je stále více. Někteří konzervativci zvažují, zdali by nebylo lepší, kdyby jednání o brexitu vedl někdo jiný. Spekuluje se i o změnách ve složení kabinetu. A britská zbrojní firma BAE Systems oznámila, že propustí více než tisíc lidí. Další společnosti po premiérce požadují záruky, že jejich obchodní vztahy s kontinentální Evropou nebudou ohroženy.

Mayová ztrácí po slabém výsledku ve volbách půdu pod nohama. Její slabou pozici ilustrovalo také její vystoupení na konferenci Konzervativní strany minulý týden. Poznamenalo ho její opakované pokašlávání, útok neznámého vtipálka i porucha techniky.

Británie má více než rok na to, aby vyjednala podmínky odchodu a nástin budoucího vztahu předtím, než roku 2019 definitivně vystoupí z Unie. Otázka brexitu však stále rozděluje britskou společnost. Ať tak či tak, politici se shodují v tom, že vystoupení z EU je nejzásadnějším rozhodnutím, které Británie přijala od druhé světové války.