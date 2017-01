Theresa Mayová o brexitu. Velká Británie nechce podrývat jednotnou EU

Londýn – „Nevstupujeme do jednání s Evropskou unií s tím, že jednání zkrachují. Žádná dohoda by byla pro Británii lepší než špatná dohoda."

To je jasné poselství britské premiérky Theresy Mayové, když včera představila plány své vlády na nekompromisní brexit. Do dvou let poté, co bude aktivován článek 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení z EU, chce, aby dohoda byla na papíře.

Co ještě bylo včera pro její vystoupení charakteristické? Ani Velká, ani Evropská, ale Globální Británie. Slovo „globální" bylo tím nejfrekventovanějším, které britská premiérka Theresa Mayová nejvíce zmiňovala ve svém projevu, kde nastínila plány své země na odchod z evropských struktur.

Čtěte také: Tvrdý brexit! Mayová chce úplné oddělení Británie od EU

Jsme jaderná velmoc

Spíše než na vstřícná slova vůči stávajícím partnerům v EU však volila slova, která varovala před tím, že by se unie rozhodla řešit britskou volbu tvrdě. Jinými slovy, nastínila, že větší újmu by v případě rozkmotření pocítila EU než Velká Británie. Varovala ty evropské lídry, „kteří chtějí potrestat Velkou Británii". Podle ní by tím způsobili chudobu především spoluobčanům ve zbytku Evropské unie.

Také zaharašila zbrojním arzenálem. Zdůraznila totiž, že spolu s Francií je Velká Británie jedinou zemí v Evropě, která vlastní jaderné zbraně. „Obrana je záležitostí všech. Velká Británie chce být dobrým sousedem, partnerem a přítelem Evropy," řekla. Zdůraznila současně, že její země si přeje mít přátele na všech kontinentech

Čtěte také: Skotsko by mohlo opustit Británii, pokud nevyjdou obchodní plány s EU

Nechceme připravit EU o londýnskou City

Hlavním tématem byla pochopitelně ekonomika. Británie z EU odejde, žádná provizorní nebo částečná forma členství v EU není reálná, ale současně hovořila, i když velmi obecně, o pevné vzájemné spolupráci. „Chceme změnit hospodářský model Velké Británie, nechceme, aby Evropa přišla o (finanční) služby londýnské City."

Mayová sice z ohlašuje odchod z unie, ale také tvrdí, že ona sama si krach a rozpad tohoto ekonomického a politického společenství nepřeje. „Nechceme podrývat jednotný trh a Evropskou unii."